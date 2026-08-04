Profit od 14,5 miliona KM: Sva distributivna preduzeća ERS-a u plusu u prvom polugodištu zahvaljujući skupljoj mrežarini

Svih pet distributivnih preduzeća iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske u prvom polugodištu ove godine poslovalo je pozitivno i prikazalo ukupnu dobit od 14,5 miliona KM, pokazuju njihovi finansijski izvještaji.

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Iako su građani plaćanjem skuplje mrežarine najviše doprinijeli povećanju prihoda distributivnih preduzeća, rast mrežarine nije svim preduzećima pomogao da poprave poslovni rezultat.

Šestomjesečni finansijski izvještaji pokazuju da su tri distributivna preduzeća, uz rast prihoda od mrežarine, istovremeno smanjila rashode i tako znatno povećala dobit, dok se kod dva preduzeća veći prihodi nisu odrazili na bolji rezultat.

Od ukupne dobiti od 14,5 miliona KM, Elektrokrajina i Elektrodistribucija Pale ostvarile su 13,4 miliona KM.

Najbolji rezultat imala je Elektrokrajina, koja je u prvih šest mjeseci ove godine prikazala dobit od 8,1 milion KM. To je više nego dvostruko bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit iznosila 3,7 miliona KM.

Direktor Elektrokrajine Saša Popović kaže da je povećanje mrežarine doprinijelo rastu prihoda, ali očekuje da će se dobit od 8,1 milion KM smanjiti do kraja godine.

"Zadržali smo isti broj radnika i po tom osnovu nismo smanjili rashode, ali smo napravili uštede na nekim drugim stavkama, što je doprinijelo povećanju dobiti na kraju prvog polugodišta. Ipak, neke investicije u koje smo već ušli nisu fakturisane prije izrade šestomjesečnog finansijskog izvještaja, što je uticalo na povećanu dobit", objasnio je Popović, piše "Capital".

Nakon što ulaganja u te investicije budu proknjižena, nastavio je, to će dovesti do smanjenja dobiti na kraju godine.

"Te investicije će doprinijeti smanjenju distributivnih gubitaka i efikasnijem poslovanju, što će se svakako odraziti na bolje poslovne rezultate u budućem periodu", rekao je Popović.

Poslije Elektrokrajine, odličan rezultat na kraju prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je Elektrodistribucija Pale, koja je imala dobit od skoro 5,3 miliona KM, odnosno za tri miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Direktor ovog preduzeća Aco Stanišić kaže da su povećanje mrežarine i novi tarifni postupak doprinijeli rastu prihoda, ali ističe da veća mrežarina nije automatski dovela do rasta dobiti.

"Rast dobiti rezultat je smanjenja rashoda po pojedinim stavkama. Smanjili smo broj zaposlenih i angažovanje spoljnih saradnika, kao i troškove pojedinih nabavki, što se direktno odrazilo na rezultat", rekao je Stanišić.

Istakao je da će nastaviti sa smanjenjem rashoda i nastojati da zadrže rezultat ostvaren u prvom polugodištu.

Elektro-Hercegovina je prikazala šestomjesečnu dobit od 541.000 KM, što predstavlja poboljšanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je zabilježila gubitak od 268.000 KM.

Direktor Elektro-Hercegovine Ognjen Kuljić kaže da je povećanje mrežarine doprinijelo boljem poslovnom rezultatu, ali smatra da se uspjeh distributivnih preduzeća ne treba mjeriti samo ostvarenom dobiti.

"Kod nas je najvažnije da je smanjeno trajanje prekida u snabdijevanju električnom energijom po potrošaču, a ne da se nužno ostvaruje što bolji finansijski rezultat. To su parametri prema kojima treba vrednovati naš rad i uspjeh", rekao je Kuljić.

Dodao je da su smanjili sve troškove, što je doprinijelo boljem rezultatu nego u istom periodu prošle godine, te izrazio očekivanje da će do kraja godine dodatno popraviti finansijski rezultat.

Elektro Doboj je u prvih šest mjeseci ove godine desetostruko smanjio dobit u odnosu na isti period prošle godine. Dobit ovog preduzeća pala je sa 5,95 miliona KM na kraju prvog polugodišta prošle godine na svega 467.000 KM u prvoj polovini ove godine.

Najlošiji rezultat i dalje bilježi Elektro-Bijeljina, koja je prvo polugodište 2026. godine završila s dobiti od svega 85.000 KM. To je skoro dvostruko lošiji rezultat u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit iznosila 150.000 KM.

Poslovni rezultat ovog distributivnog preduzeća mogao bi da popravi kredit od deset miliona KM, za koji je Vlada Republike Srpske dala garanciju na posljednjoj sjednici. Elektro-Bijeljina kredit uzima radi izmirenja dospjelih obaveza.