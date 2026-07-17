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Termoelektrana Ugljevik ponovo van pogona: Proizvodnja stala nakon samo dva i po mjeseca

Termoelektrana Ugljevik ponovo van pogona: Proizvodnja stala nakon samo dva i po mjeseca

Autor Haris Krhalić Izvor Capital.ba
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Termoelektrana Ugljevik ponovo je obustavila proizvodnju svega dva i po mjeseca nakon remonta. Razlozi su nedostatak uglja i problemi na elektrani.

rite ugljevik Izvor: Shutterstock

Termoelektrana Ugljevik ponovo je van elektroenergetskog sistema, svega dva i po mjeseca nakon što je, poslije vanrednog remonta, vraćena u pogon. Iz Rudnika i termoelektrane (RiTE) Ugljevik potvrđeno je da je proizvodnja električne energije obustavljena.

Iz uprave preduzeća kratko su naveli da su razlog prekida rada nedostatak uglja i problemi na elektrani, ali nisu precizirali kada bi proizvodnja mogla biti nastavljena.

Novo gašenje jednog od najvećih proizvođača električne energije u Republici Srpskoj uslijedilo je samo nekoliko mjeseci nakon remonta.

Sindikalac upozorava na stanje u rudniku

Kako piše CAPITAL, Vlada Republike Srpske izdvojila je 240 miliona KM za koncesiju za eksploataciju uglja na površinskom kopu „Ugljevik – Istok 2“, uz očekivanja da će taj projekat doprinijeti stabilnijem radu sistema.

Međutim, vozač dampera i sindikalac Jelenko Marinković kaže da će proći još dosta vremena prije nego što ugalj sa tog ležišta bude mogao da se koristi u kotlovima termoelektrane.

"Trenutno kupimo samo ugalj sa površinskog sloja koji je pun zemlje i kamena. On nema kalorijsku vrijednost potrebnu za normalan rad elektrane niti se ranije ikada koristio u njenom radu. Da bi došli do glavnih ležišta potrebno je da iskopamo 20 miliona kubika zemlje, a to nemamo ni sa kim ni sa čim", rekao je Marinković za CAPITAL.

Prema njegovim riječima, za ozbiljan rad svakodnevno bi trebalo da bude angažovano 35 dampera, dok ih preduzeće ima 20, od kojih je većina u veoma lošem stanju.

"To su bukvalno krševi gdje se dijelovi sa jednog skidaju da bi se osposobio drugi. Međutim, ni njih nema ko da vozi. Bojim se da je cilj uvođenje trećih lica sa mehanizacijom kako bi se nas malo ovdje što radimo predstavilo nesposobnim. Sve to smo doživjeli u periodu od 1996. do 1999. godine", kazao je Marinković.

Dodao je da su ozbiljna ulaganja u mehanizaciju, modernizaciju elektrane i eksproprijaciju zemljišta ključna kako bi rudnik i termoelektrana imali sigurniju budućnost.

Proizvodnja daleko ispod isplativog nivoa

Kako navodi CAPITAL, podaci o radu elektrane prije posljednjeg gašenja pokazuju da je proizvodna snaga bila znatno ispod nivoa potrebnog za rentabilan rad.

Procjene stručnjaka govore da je najmanje 220 megavata potrebno za poslovanje bez gubitaka, dok bi elektrana sa 270 megavata ostvarivala pozitivan rezultat. Proteklih dana proizvodnja je iznosila svega oko 160 megavata.

RiTE Ugljevik je prošlu godinu završio sa gubitkom od gotovo 28 miliona KM.

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Tagovi

RiTE Ugljevik električna energija

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