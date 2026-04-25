Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru, radnici spriječili širenje vatre

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na površinskom kopu "Ugljevik Istok jedan" jutros je na bageru "libher R9150B" došlo do požara, koji je brzo ugašen i nije bilo povrijeđenih lica.

Izbio požar na bageru u Ugljeviku Izvor: RiTE Ugljevik

Iz preduzeća Rudnik i termoelektrana (RiTe) "Ugljevik" saopšteno je da je do požara došlo u 5.15 časova zbog greške na motoru.

Radnik koji je bio u bageru odmah je obustavio rad i napustio bager, a zatim se u gašenje požara uključilo više prisutnih radnika, pri čemu su koristili raspoloživu protivpožarnu opremu.

Brzom i koordinisanom reakcijom zaposlenih spriječeno je širenje požara do dolaska vatrogasne jedinice, koja je na mjesto događaja stigla oko 5.30 časova i preuzela dalju intervenciju.

Požar je uspješno lokalizovan i ugašen, bez povrijeđenih lica.

Prema preliminarnim nalazima, došlo je do oštećenja dizel-motora i sistema hidraulike, a tačan obim i priroda oštećenja biće utvrđeni nakon istrage, koja će pokazati da li je za požar odgovoran i ljudski faktor.

O ovom događaju obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova i rudarski inspektor.

U saopštenju se navodi da će ovaj incident vjerovatno dodatno otežati veoma složenu situaciju u izvođenju i napredovanju rudarskih radova. 

(Srna)

