Stavljena tačka na spor u Vašingtonu: RiTE "Ugljevik" potpisao ugovor o isplati preostalih 37 miliona evra Slovencima

U RiTE Ugljevik potpisan je treći ugovor o izmirenju preostalih 37 miliona evra duga prema Sloveniji, čime se definitivno obustavlja arbitražni postupak u Vašingtonu.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

U Rudniku i termoelektrani (RiTE) "Ugljevik" danas je potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema preduzeću "Elektrogospodarstvo Slovenije", čime se obustavlja arbitražni postupak u Vašingtonu.

Ovo je treći ugovor kojim se ispunjavaju sve obaveze, te definišu i naredni koraci obustavljanja arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu koji se vodi između "Elektrogospodarstva Slovenije" i BiH, povodom samoupravnih sporazuma u vezi sa izgradnjom Termoelektrane "Ugljevik".

Ugovor su potpisali direktor "Elektrogospodarstva Slovenije" Darko Kramar i direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, kao i predstavnici RiTE "Ugljevik".

Ovo je treći sporazum koji je potpisan, a radi se o izmirenju preostalih 37 miliona evra koje RiTE ima prema slovenačkoj firmi.

RiTE „Ugljevik“ je arbitražnom odlukom suda u Beogradu obavezana da slovenačkom „Elektrogospodarstvu“ plati 67 miliona evra i isto toliko kamate za neisporučenu struju od 2011. do početka 2022. godine i da im sve dok radi isporučuje trećinu proizvedene struje. Pored toga, RiTE Slovencima mora platiti još 54 miliona evra za neisporučenu struju od 2022. do 2024. godine.