logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stavljena tačka na spor u Vašingtonu: RiTE "Ugljevik" potpisao ugovor o isplati preostalih 37 miliona evra Slovencima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U RiTE Ugljevik potpisan je treći ugovor o izmirenju preostalih 37 miliona evra duga prema Sloveniji, čime se definitivno obustavlja arbitražni postupak u Vašingtonu.

rite ugljevik potpisivanje trećeg ugovora Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

U Rudniku i termoelektrani (RiTE) "Ugljevik" danas je potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema preduzeću "Elektrogospodarstvo Slovenije", čime se obustavlja arbitražni postupak u Vašingtonu.

Ovo je treći ugovor kojim se ispunjavaju sve obaveze, te definišu i naredni koraci obustavljanja arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu koji se vodi između "Elektrogospodarstva Slovenije" i BiH, povodom samoupravnih sporazuma u vezi sa izgradnjom Termoelektrane "Ugljevik".

Ugovor su potpisali direktor "Elektrogospodarstva Slovenije" Darko Kramar i direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, kao i predstavnici RiTE "Ugljevik".

Ovo je treći sporazum koji je potpisan, a radi se o izmirenju preostalih 37 miliona evra koje RiTE ima prema slovenačkoj firmi.

RiTE „Ugljevik“ je arbitražnom odlukom suda u Beogradu obavezana da slovenačkom „Elektrogospodarstvu“ plati 67 miliona evra i isto toliko kamate za neisporučenu struju od 2011. do početka 2022. godine i da im sve dok radi isporučuje trećinu proizvedene struje. Pored toga, RiTE Slovencima mora platiti još 54 miliona evra za neisporučenu struju od 2022. do 2024. godine.

Tagovi

RiTE Ugljevik Slovenija arbitraža

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ