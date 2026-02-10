Vlada RS reagovala na tvrdnje o spornom ugovoru sa „Komsarom“

Vlada Republike Srpske oglasila se povodom navoda o navodno nezakonitom prenosu koncesionih prava na ležištu „Ugljevik – Istok 2“, ističući da su Ministarstvo energetike i rudarstva i svi učesnici u postupku djelovali isključivo u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Izvor: Srna

Iz Ministarstva energetike i rudarstva RS saopšteno je da je ugovor o prenosu koncesionih prava potpisan od strane ovlaštenih lica koja su upisana u sudski registar, a na osnovu odluka nadležnih organa privrednog društva „Comsar Energy Republika Srpska“.

Kako se navodi, Aleksandar Lozo imenovan je za prokuristu na osnivačkoj skupštini ovog društva 26. decembra 2025. godine, čime je stekao zakonsko pravo da, u okviru svojih ovlaštenja, potpisuje relevantna akta.

Ministarstvo, prema njihovim riječima, raspolaže kompletnom dokumentacijom koja to potvrđuje.

U saopštenju se dodatno ističe da će eventualni nesporazumi ili pravni sporovi unutar „Comsar Energy Republika Srpska“ biti riješeni nakon uplate preostalog iznosa ugovorene cijene za otkup vlasničkog udjela, čime će „Comsar Energy Group Limited“ izaći iz vlasničke strukture ovog preduzeća. Tada, kako navode iz Ministarstva, više neće postojati osnov za osporavanja zakonitosti donesenih odluka.

Republika Srpska, kako je naglašeno, ima jasan interes da energetski sistem funkcioniše stabilno, zakonito i bez prekida, a poseban prioritet ostaje uspostavljanje stabilnog i nesmetanog rada Rudnika i termoelektrane „Ugljevik“.

Reakcija Vlade uslijedila je nakon pisanja portala CAPITAL, koji je objavio da je prokurista „Comsar Energy RS“ Aleksandar Lozo navodno nezakonito potpisao ugovor o prenosu koncesije sa „Komsara“ na RiTE Ugljevik, jer za to, kako se tvrdi, nije imao saglasnost Skupštine i Nadzornog odbora ovog preduzeća, na čijem čelu se još nalazi ruski biznismen Rašid Serdarov.

U ime Serdarova, pismo Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu uputila je banjalučka advokatica Goranka Marijanac, koja nije željela da daje izjave za medije. Ona je kratko potvrdila da nije ovlaštena za komentarisanje, izbjegavajući da se konkretno izjasni o sadržaju pisma.

Podsjećamo, ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik – Istok 2“ sa „Komsara“ na RiTE Ugljevik potpisan je 31. januara, a potpisali su ga ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić, prokurista „Comsar Energy RS“ Aleksandar Lozo i direktor RiTE Ugljevik Žarko Novaković.