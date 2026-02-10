Serdarov traži poništavanje ugovora o prenosu koncesije sa Komsara na RiTE Ugljevik

Serdarov je uputio pismo Vladi Srpske i Ministarstvu energetike i rudarstva u kojem traži poništavanje potpisanog ugovora i podnošenje krivične prijave protiv prokuriste.

Prokurista kompanije „Comsar Energy RS“ Aleksandar Lozo koji je na tu funkciju imenovan po nalogu Vlade Republike Srpske nezakonito je potpisao ugovor o prenosu koncesije sa „Komsara“ na RiTE Ugljevik zato što za to nije imao saglasnost Skupštine i Nadzornog odbora ovog preduzeća na čijem čelu je još uvijek ruski oligarh Rašid Serdarov, otkriva CAPITAL.

Pismo je u ime Rašida Serdarova uputila advokat Goranka Marijanac iz Banjaluke koja nije željela da daje nikakve izjave.

„Pretpostavljam zašto me zovete, ali nisam ovlaštena da dajem bilo kakve izjave“, kratko je rekla Marijanac za isti portal.

Na pitanje da li pretpostavlja da je zovemo u vezi pisma koje je u ime suvlasnika „Komsara“ uputila Vladi i resornom ministarstvu, Marijanac se nasmijala i ponovila da nije ovlaštena da daje izjave.

Podsjećamo, ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik – Istok 2“ sa „Komsara“ na RiTE Ugljevik potpisali su 31. januara ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, prokurista „Komsara“ Aleksandar Lozo koji je savjetnik predsjednika Vlade RS i direktor RiTE Ugljevik Žarko Novaković.

CAPITAL je ranije objavio da je Rašid Serdarov i dalje predsjednik Nadzornog odbora „Comsar Energy RS“, iako je ostao vlasnik svega 24 odsto akcija, nakon što mu je javno preduzeće „Gas RES“ isplatilo 181 milion maraka za 74,4 odsto firme. Serdarov je zadržao četvrtinu vlasništva u „Comsaru“ kao zalog dok mu u potpunosti ne bude isplaćena kupoprodajna cijena od 240 miliona KM.

Skupština akcionara „Gas RES-a“ imenovala je Aleksandra Lozu za prokuristu „Comsara“ koji ima striktno propisana ovlaštenja, a predsjednik NO „Comsara“ Rašid Serdarov u pismu upućenom Vladi tvrdi da on to nije mogao uraditi bez njegove saglasnosti.

Prema Pravilniku o postupku ustupanja ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara, zahtjev za davanje saglasnosti za ustupanje ugovora o koncesiji trećoj strani u pisanoj formi podnosi koncesionar. To je u ovom slučaju „Comsar Energy RS“, jer je ta kompanija i dalje nosilac koncesije samo je u međuvremenu promijenjena vlasnička struktura, pa je umjesto ruskog oligarha većinski vlasnik te kompanije postalo javno preduzeće „Gas RES“.

