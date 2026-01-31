Minić: Vlada će tražiti rješenje za revitalizaciju RiTE Ugljevik

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da se rješavanje pitanja Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik" odvija dogovorenom dinamikom, te naglasio da će Vlada tražiti rješenje za revitalizaciju ovog giganta.

Izvor: Shutterstock

"Preostalo je da se što prije završi 4,5 kilometara putnog pravca, te elektromreža kako bi mogli ući u kop ("Istok dva") za koji znamo da ima uglja", rekao je Minić novinarima u Doboju.

On je naglasio da će to sigurno napraviti kontinuitet u proizvodnji električne energije kada je u pitanju termoelektrana Ugljevik.

"Nama ostaje obaveza da tražimo partnere i razmišljamo o tome kako napraviti revitalizaciju ovog giganta", rekao je Minić.

On je izrazio nadu da će biti napravljeno trajno rješenje, te ukazao na veliki broj zaposlenih rudara i potrebu održavanja egzistencije tih porodica.

U Ugljeviku je danas potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" sa kompanije "Komsar enerdži" na RiTE "Ugljevik".