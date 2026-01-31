Potpisan ugovor o prenosu koncesije: "Istok dva" u rukama RiTE Ugljevik

U Ugljeviku je danas potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" sa kompanije "Komsar enerdži" na Rudnik i Termoelektranu (RiTE) "Ugljevik".

Ugovor su potpisali ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u ime Vlade Srpske, predstavnik preduzeća "Komsar enerdži Republika Srpska" Aleksandar Lozo i direktor RiTe "Ugljevik" Žarko Novaković.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je danas podršku Vlade Republike Srpske opštini Ugljevik za rješavanje problema mještana koji se nalaze u zoni rudarskih radova Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik".

Đokić je nakon razgovora sa načelnikom Ugljevika Draganiom Gajićem izjavio da je riječ o putnoj komunikaciji koja je ugrožena nakon eksploatacije uglja, te istakao da će javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" raditi hitno, zajedno sa RiTE, na sanaciji puta.

"Treba sanirati i lokalni vodovod, to će opština raditi zajedno sa RiTE, a založiću se da u plan poslovanja `Elektro-Bijeljine` za ovu godinu prioritet bude i izgradnja trafostanice u Ugljeviku kao podstrek za dalji razvoj i urbanizaciju ove opštine", rekao je Đokić novinarima.

On je istakao da svi zajedno treba vrlo odlučno da preduzmu mjere za rješavanje problema građana i poboljšanju uslova života.

Đokić je dodao da se problemi direktno odražavaju na život cjelokupne opštine, posebno na rad lokalne uprave i njene administracije.

Načelnik Ugljevika Dragan Gajić izjavio je nakon sastanka da je ministru predočio stanje u mjesnim zajednicama koje su ugrožene zbog eksploatacije uglja, a riječ je o putnoj komunikaciji, elektromreži, vodovodnoj i telekomunikacionoj mreži i da su dogovorena rješenja.

"Potpisivanje ugovora o koncesiji za RiTE korak je kojim idemo ka boljem rješavanju svih ovih problema", istakao je Gajić.

On je naveo neophodnost izgradnje trafo-stanice u gradskom dijelu Ugljevika, na lokaciji gdje je planirana izgradnja vrtića i stambenih zgrada, te dodao da u Ugljeviku zadnjih sedam godina nije izgrađena nijedna stambena zgrada.

Direktor Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik" Žarko Novaković izjavio je da ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" izuzetno značajan za budući rad RiTE, jer omogućava dugoročno i stabilno snabdijevanje ugljem.

Novaković je nakon potpisivanja ugovora zahvalio Vladi Republike Srpske na odluci da se pravo na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" ustupi RiTE "Ugljevik", čime je pokazala opredjeljenost da ovo preduzeće nastavi da radi i obezbjeđuje dovoljne količine uglja.

"To je veoma važno za naš budući rad i reorganizaciju planova, prije svega, prilikom razvoja rudarskih radova na površinskom kopu `Istok`", rekao je Novaković novinarima u Ugljeviku.

On je istakao da su Vlada Srpske i matično preduzeće "Elektroprivreda Republike Srpske" shvatili da bez termoelektrana nema baznog izvora električne energije i da što prije treba donijeti dugoročnu strategiju obezbjeđivanja dovoljne količine električne energije za potrebe Republike Srpske.

"Što se tiče nas u Ugljeviku, ova koncesija je preduslov za obezbjeđivanje dovoljne količina uglja. Mi moramo još mnogo toga da uradimo da bi obezbijedili stabilno i kontinuirano snabdijevanje ovog energetskog objekta ugljem sa lokaliteta `Istog jedan` i `Istok dva`", rekao je Novaković.

On je pojasnio da to, prije svega, podrazumijeva sredstva za eksproprijaciju, odnosno kupovinu zemljišta i lokacija potrebnih za napredovanje rudarskih radova.

"To znači izgradnju određenih energetskih objekata, poput transformatorske stanice, ali i obezbjeđivanje sredstava za povećanje broja transportnih jedinica kako bi se ubrzala otkrivka", naveo je Novaković.

On je rekao da RiTE "Ugljevik" trenutno ne radi jer nema dovoljnih količina uglja na depou da bi bio omogućen kontinuiran rad.

"Kada budemo imali dovoljne količine, Termoelektrana će biti uključena, a na tome radimo", rekao je Novaković.

Govoreći o protestu mještana Starog Ugljevika zbog problema koje imaju u zoni rudarskih radova, Novaković je rekao da je RiTE "Ugljevik" obezbijedio alternativni put i da se radi na eksproprijaciji par parcela kako bi bili stvoreni preduslovi za širenje puta.

On je najavio da sutra počinje izgradnja vodovoda za sela Jablan i Faučiće.

"Vjerujem da ćemo uskoro riješiti sve njihove probleme na adekvatan način, a trajeno rješenje problema je predviđeno izgradnjom zamjenskog puta kroz odlagalište, odnosno kroz koncesiono polje RiTE `Ugljevik`", rekao je Novaković.

Predstavnik preduzeća "Komsar enerdži Republika Srpska" Aleksandar Lozo rekao je da je potpisivanjem ovog ugovora završen složen proces koji će obezbijediti RiTE "Ugljevik" da nesmetano vrši eksploataciju uglja, a samim tim i proizvodnju električne energije.

"To je konačno dovesti do stabilnijeg snadbijevanja samih potrašača u Republici Srpskoj i energetske sigurnosti koja nam je svima potrebna", rekao je Lozo.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da bude potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju sa kompanije "Komsar enerdži" na RiTE "Ugljevik", čime su stvoreni uslovi da se radi na planiranju i eksploataciji uglja na lokalitetu "Istok dva".

Ovo je, kako je ranije istaknuto iz RiTE "Ugljevik", važan korak ka stvaranju uslova za dugoročno stabilan i nesmetan rad rudnika.

Koncesiono polje "Istok dva", kako su naveli, obezbjeđuje rad termoelektrane narednih više od 20 godina.

