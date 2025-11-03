Minić: Preuzimanje Komsara do 7. novembra

Premijer Srpske Savo Minić irekao je da je dogovoreno da prijedlog konačnog ugovora da "Gas-res" preuzme "Komsar" bude završen do četvrtka, 6. novembra i da Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" može da eksploatiše ležišta uglja "Istok dva".

Izvor: Srna/Nenad Stupar

"Vlastitom mehanizacijom će se vršiti kopanje i neće biti eksploatacije drugih ili trećih lica. Tematska sjednica Vlade Republike Srpske o ovome trebalo bi da bude narednog ponedjeljka", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predstavnicima RiTE "Ugljevik", "Gas-resa" i resornog ministarstva.

Kada je riječ o radu termoelektrana, Minić ističe da se poslovanje mora dovesti na profesionalan nivo i navodi da će nakon sjednice Vlade Republike Srpske imati precizniji uvid, s ciljem da ovaj sektor bude doveden u dobro stanje.

"Nadam se da će u narednih 10 dana sve biti završeno o preuzimanju `Komsara`. U Gacku ima značajnijih zaliha i stabilnija je proizvodnja, ali i loš ugalj. Ova problematika je kompleksna, ali se neće dozvoliti bilo kakva improvizacija", kaže Minić.

On se nada da će radnici "Ugljevika", nakon današnjih sastanaka, nastaviti da rade da od petka ponovo počne proizvodnja električne energije.

"Borimo se i za radnika i za radno mjesto. Na ovaj način nam je svima prouzrokovana šteta i mogli smo sjesti prije i sve to markirati i riješiti", rekao je Minić.