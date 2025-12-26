Mještani Obilićeva traže jasne odgovore o budućnosti naselja: Javna rasprava u Gradskoj upravi 29. decembra

Mještani banjalučkog naselja Obilićevo (Mejdan) okupljaju se 29. decembra na javnoj raspravi o izmjenama Regulacionog plana „Obilićevo“, tražeći jasne odgovore Grada o igralištima, školama, ulicama, zelenilu i komunalnoj infrastrukturi.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Rasprava će se održati 29. decembra u 16:15 u Gradskoj upravi, sala 33, a cilj je čuti stavove Grada i nosilaca izrade plana o prigovorima i prijedlozima građana.

Izmjene regulacionog plana odlučuju o ključnim pitanjima života u naselju: hoće li biti sigurna dječija igrališta ili parking mjesta i gradilišta, dovoljno prostora u vrtićima i školama, bezbjedne ulice i široki trotoari, funkcionalna komunalna infrastruktura, parking za stanare, očuvanje zelenila, kvalitet vazduha, sunčeva svjetlost u stanovima, biciklističke staze i opšti plan naselja po mjeri građana ili profita.

Mještani poručuju da je ovo posljednja prilika da jasno iskažu svoje stavove o budućim izmjenama plana i odbrane kvalitet života u Obilićevu.