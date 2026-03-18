Čeka se odgovor Stanivukovića: Vukanović i Kovačević prihvatili poziv za TV duel na RTRS-u

RTRS je uputio poziv za TV duel u emisiji "Drugi ugao" u ponedjeljak, 23. marta od 21 čas, srpskom delegatu Radovanu Kovačeviću (SNSD), gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću (PSS) i narodnom poslaniku Nebojši Vukanoviću (Lista za pravdu i red).

Do sada su učešće u emisiji potvrdili Kovačević i Vukanović, dok se još čeka odgovor gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića.

Podsjetimo, Kovačević i Stanivuković su prethodno imali TV duel u emisiji „Drugi ugao“ na RTRS-u u oktobru 2021. godine. Tom prilikom je bilo oštrih sučeljavanja stavova, a duel je izazvao veliku pažnju javnosti.

Kovačević se prije nekoliko dana prisjetio prethodnog TV duela.

"Nešto mi se čini da nije nimalo slučajno da poslije duela sa mnom Stanivuković nije više nikad bio ni u jednom duelu. Isto tako mi se čini da je iz istog razloga odbio i sve pozive na nove duele sa mnom", napisao je Kovačević na društvenoj mreži X

Nebojša Vukanović je danas, tokom jedne od diskusija u skupštini, u šali komentarisao da ga RTRS poziva „da poveća rejting“ i podsjetio da nije gostovao na javnom servisu deset godina

Stanivuković se trenutno nalazi u Engleskoj, a u međuvremenu je prihvatio i poziv na TV duel sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, te najavio da su već započete pripreme.

"Kontaktirali smo protokol predsjednika Vlade Republike Srpske kako bismo započeli pripreme za TV duel. Vjerujem u kooperativnost tima gospodina Minića kako bismo u što kraćem roku realizovali jedan ovakav razgovor, baš onako kako je i predloženo. Važno je da se kroz razgovor i sučeljavanje argumenata i činjenica dolazi do istine. Zato ovakvi događaji dodatno doprinose demokratizaciji našeg društva i javnom dijalogu, koji je kao takav potreban", naveo je on.