© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Oglasilo se tužilaštvo nakon tramvajske nesreće u Beogradu: Povrijeđeno najmanje 15 osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
U saobraćajnon nesreći na Dorćolu povrijeđeno je najmanje 15 osoba. Tužilaštvo provodi istragu.

Tužilaštvo o nesreći na Dorćolu: Istraga nakon iskliznuća tramvaja iz šina Izvor: MONDO/Marina Letić

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu prisustvovao je uviđaju teške saobraćajne nezgode koja se dogodila danas, 25. maja, oko 9:20 časova na Dorćolu, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Do udesa je došlo na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada je tramvaj iz za sada neutvrđenih razloga iskočio iz šina, proletio kroz raskrsnicu i zaustavio se tek nakon što je silovito udario u stambenu zgradu.

Prema zvaničnim podacima tužilaštva, u zdravstvenim ustanovama trenutno se nalazi 15 lica, uključujući i vozača tramvaja, kojima se ukazuje medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Hitne dokazne radnje na licu mjesta

Kako bi se precizno utvrdio uzrok ove nesreće, dežurni tužilac je odmah na licu mjesta izdao naloge za sprovođenje hitnih istražnih radnji:

Naložen je hitan tehnički pregled tramvaja radi utvrđivanja eventualne mehaničke ili elektronske neispravnosti.

Policija će skinuti snimke sa svih sigurnosnih kamera u okruženju kako bi se rekonstruisalo kretanje vozila.

Naloženo je saslušanje svih učesnika ove nezgode, kao i građana koji su se zatekli na licu mjesta u trenutku udesa.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva napominju da je istraga u toku, te da će odluka o daljem postupanju i eventualnom pokretanju krivičnog postupka biti donijeta odmah nakon što se prikupe svi potrebni podaci i izvještaji, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Oglasio se GSP

Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros desila na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.

"Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povrijeđeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža tjelesna povreda u vidu preloma ekstremiteta", navodi se u saopštenju.

Prema preliminarnim informacijama i do sadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedna od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provjera položaja same skretnice. Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize.

"Izražavamo iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice i svima želimo brz i uspješan oporavak", navedeno je u saopštenju GSP "Beograd".

(Telegraf/MONDO)

