Banjalučka policija uhapsila dvije osobe: Jedna po potjernici, druga zbog prijetnji

Banjalučanin čiji su inicijali L.R. uhapšen je jer je za njim po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci raspisana potraga – centralna potjernica, saopšteno je iz banjalučke Policijska uprave.

U saopštenju se navodi da je lice uhapšeno u subotu, 23. maja, i istog dana predato banjalučkoj sudskoj policiji.

Policija je uhapsila lice iz Banjaluke čiji su inicijali N.P. jer je jedan Banjalučanin prijavio da mu je dva puta prijetilo telefonom i kod njega izazvalo osjećaj straha i ugroženosti.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica N.P. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.