Ukrajina zadala snažan udarac Moskvi: Masovni napad dronovima uzdrmao Kremlj

Masovni napad ukrajinskih dronova na Moskvu izazvao je novu zabrinutost u Kremlju i pokazao da Kijev sve više razvija sopstvene kapacitete za udare duboko na rusku teritoriju, piše Njuzvik.
Ukrajinski napad bespilotnim letelicama početkom sedmice razbio je osjećaj sigurnosti u ruskoj prestonici i pokazao ranjivost najzaštićenijeg dijela Rusije.
Kremlj je pokušao da umanji značaj napada, tvrdeći da je ruska protivvazdušna odbrana oborila veliki broj dronova.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su za 24 sata uništene 1.054 ukrajinske bespilotne letjelice, dok je gradonačelnik Moskve naveo da je u blizini glavnog grada oboren 81 dron.
Zbog napada nekoliko aerodroma privremeno je obustavilo rad.
A very large fire in the Eastern part of Moscow.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)May 17, 2026
Locals report hearing an explosion before the fire.pic.twitter.com/VWEV6sdypX
Ukrajina razvija sopstveno oružje
Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, u napadima su korištene tri vrste domaćih dronova dugog dometa - FP-1 Firepoint, RS-1 Bars i Bars-SM Gladiator.
Mete su bile postrojenje za proizvodnju mikročipova nedaleko od Moskve, kao i velika naftna pumpna stanica.
Dron FP-1 može da nosi oko 120 kilograma eksploziva i ima domet veći od 1.400 kilometara.
Ukrajinska kompanija Fire Point razvila je i krstareći projektil FP-5 Flamingo, za koji se tvrdi da ima domet od čak 3.000 kilometara.
Vašington više nema ključnu kontrolu
Njuzvik ocjenjuje da Ukrajina sve više izlazi iz zavisnosti od zapadnog oružja i političkih ograničenja koja su joj ranije nametale SAD i evropske zemlje.
Vašington i evropski saveznici dugo su izbjegavali isporuku oružja kojim bi Kijev mogao direktno da gađa Moskvu, strahujući od eskalacije sukoba sa nuklearnom silom.
Međutim, razvoj domaće ukrajinske vojne industrije mijenja odnos snaga i smanjuje uticaj američkih ograničenja.
May 17, 2026
Sve veći pritisak na Putina
Iako vojna šteta od napada nije potpuno poznata, političke posljedice postaju sve ozbiljnije za Kremlj.
Rat sada sve više osjećaju i obični građani Rusije kroz zatvaranje aerodroma, prekide interneta i napade u blizini Moskve.
Ruske vlasti pokušale su da ograniče objavljivanje snimaka i informacija o posljedicama udara, dok su pojedini proruski vojni blogeri počeli javno da kritikuju propuste protivvazdušne odbrane.
⚡ Drone Clash Over Moscow: Air Defenses Intercept Multiple Targets— Defence Index (@Defence_Index)May 17, 2026
Video circulating online shows Russian air defense systems engaging several Ukrainian drones in northwest Moscow.pic.twitter.com/1UA6zfcF1M
Njuzvik zaključuje da Vladimir Putin više ne može da računa na to da će američka politika ograničavati domet ukrajinskih udara, jer Kijev sve više razvija sopstvene kapacitete za napade duboko unutar Rusije.
(Index.hr/Mondo)