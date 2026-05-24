Ukrajina zadala snažan udarac Moskvi: Masovni napad dronovima uzdrmao Kremlj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Masovni napad ukrajinskih dronova na Moskvu izazvao je novu zabrinutost u Kremlju i pokazao da Kijev sve više razvija sopstvene kapacitete za udare duboko na rusku teritoriju, piše Njuzvik.

Napad dronova na Moskvu: Ukrajinsko oružje dugog dometa mijenja pravila i smanjuje uticaj SAD Izvor: X/Anton Gerashchenko

Ukrajinski napad bespilotnim letelicama početkom sedmice razbio je osjećaj sigurnosti u ruskoj prestonici i pokazao ranjivost najzaštićenijeg dijela Rusije.

Kremlj je pokušao da umanji značaj napada, tvrdeći da je ruska protivvazdušna odbrana oborila veliki broj dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su za 24 sata uništene 1.054 ukrajinske bespilotne letjelice, dok je gradonačelnik Moskve naveo da je u blizini glavnog grada oboren 81 dron.

Zbog napada nekoliko aerodroma privremeno je obustavilo rad.

Ukrajina razvija sopstveno oružje

Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, u napadima su korištene tri vrste domaćih dronova dugog dometa - FP-1 Firepoint, RS-1 Bars i Bars-SM Gladiator.

Mete su bile postrojenje za proizvodnju mikročipova nedaleko od Moskve, kao i velika naftna pumpna stanica.

Dron FP-1 može da nosi oko 120 kilograma eksploziva i ima domet veći od 1.400 kilometara.

Ukrajinska kompanija Fire Point razvila je i krstareći projektil FP-5 Flamingo, za koji se tvrdi da ima domet od čak 3.000 kilometara.

Vašington više nema ključnu kontrolu

Njuzvik ocjenjuje da Ukrajina sve više izlazi iz zavisnosti od zapadnog oružja i političkih ograničenja koja su joj ranije nametale SAD i evropske zemlje.

Vašington i evropski saveznici dugo su izbjegavali isporuku oružja kojim bi Kijev mogao direktno da gađa Moskvu, strahujući od eskalacije sukoba sa nuklearnom silom.

Međutim, razvoj domaće ukrajinske vojne industrije mijenja odnos snaga i smanjuje uticaj američkih ograničenja.

Sve veći pritisak na Putina

Iako vojna šteta od napada nije potpuno poznata, političke posljedice postaju sve ozbiljnije za Kremlj.

Rat sada sve više osjećaju i obični građani Rusije kroz zatvaranje aerodroma, prekide interneta i napade u blizini Moskve.

Ruske vlasti pokušale su da ograniče objavljivanje snimaka i informacija o posljedicama udara, dok su pojedini proruski vojni blogeri počeli javno da kritikuju propuste protivvazdušne odbrane.

Njuzvik zaključuje da Vladimir Putin više ne može da računa na to da će američka politika ograničavati domet ukrajinskih udara, jer Kijev sve više razvija sopstvene kapacitete za napade duboko unutar Rusije.

 (Index.hr/Mondo) 

Rusija Ukrajina

Još iz INFO

