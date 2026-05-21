Mađarski premijer najavio preokret u Evropi: "EU će se vratiti ruskom gasu zbog cijena"

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da misli da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cijela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora.

On je u intervjuu za poljski list "Ržečpospolita” rekao da planira da radi na diversifikaciji kupovine energije i da će obratiti posebnu pažnju na obezbjeđivanje bezbjednosti snabdijevanja, vodeći računa o cijenama sirovina.

Na konstataciju lista da Mađarska nastavlja da uvozi gas i naftu iz Rusije, što pomaže u finansiranju rata sa Ukrajinom Mađar je kazao dase nakon pobjede njegove stranke Tisa na izborima u Mađarskoj geografija nije promijenila.

"Rusija će ostati tamo gdje jeste. Baš kao Mađarska i Poljska. Dobio sam mandat od mađarskog naroda da postignem najveću moguću diversifikaciju naših izvora energije, sa posebnim naglaskom na obezbjeđivanje bezbjednosti snabdijevanja. Ali i da uzmem u obzir cijenu sirovine", rekao je Mađar.

On je istakao da je tečni prirodni gas koji se pumpa preko Baltičkog mora, kroz Poljsku i Slovačku, znatno skuplji od gasa uvezenog iz Rumunije, Rusije ili Austrije.

Govoreći o ponudi Poljske da iskoristi priliku za kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa (TPG), Mađar je izjavio da je spreman da pregovara o tom pitanju, ali da ishod pregovora ne zavisi samo od Varšave.

"Naravno, započećemo pregovore. I želimo da sarađujemo. Premijer Donald Tusk je rekao da će učiniti sve što je moguće da snizi ovu cijenu, da ovu ponudu učini što konkurentnijom. Ali to ne zavisi samo od Poljske, već i od SAD i od tržišta gasa“, rekao je mađarski premijer.

Upitan da li Mađarska za tri godine više neće da kupuje ruski gas ili naftu i konstataciju da je to politika EU, mađarski premijer je rekao da to zna, ali da misli da će se politika EU značajno promijeniti nakon završetka rata.

"Nadajmo se da će se to desiti veoma brzo. Moramo biti konkurentni, Mađarska, Poljska. A za to su niže cijene energije neophodne. Veoma sam pragmatičan u tom pogledu. Znam da me zbog toga kritikuju. Razumijem ovu kritiku. I iako mi se ne sviđa, prihvatam je. Ali jednostavno želim ne samo sigurnost snabdijevanja već i niže cijene", naglasio je Mađar.

On je rekao da je ovo njegov mandat koji je dobio od mađarskog naroda.

"Ali ne namjeravam da previše pretjerujem. Želimo da se fokusiramo na današnja pitanja, na pregovore o fondovima EU", dodao je Mađar.

