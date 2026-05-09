Peter Mađar polaže zakletvu na mjesto premijera: Odbio da aplaudira poslaniku Orbanove partije

U Mađarskoj je danas formirana nova Narodna skupština. Peter Mađar će položiti zakletvu na mjesto premijera.

mađar polaže zakletvu za premijera Izvor: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia

Nova Narodna skupština Mađarske formirana je danas, a Peter Mađarće položiti zakletvu kao premijer.

Pročitana je lista poslanika, a nakon toga, predstavnici nacionalnih manjina su takođe položili zakletvu, svako na svom nacionalnom jeziku.

Tako je raspušten stari parlament, a Orbanova vlada će ostati na dužnosti kao izvršna dok se ne formira mađarska vlada. 

Nakon što je odsvirana himna, predsjednik Mađarske Tomaš Šuljok zatražio je od najstarijeg poslanika 73-godišnjeg člana Fidesa Ištvana Vitanija, da otvori inauguralnu sjednicu, prenosi Nepsava.

Peter Mađar nije aplaudirao Ištvanu Vitaniju. On je poslanik u parlamentu od 1998. godine.

Peter Mađar je u zgradu parlamenta ušao sa zamjenikom predsjednika Narodne skupštine, Agnes Forstofer, ministrima buduće vlade Tise. Dočekali su ih građani koji su im klicali na Trgu Košut.

