Orbanova elita u panici: Privatni avioni sa "plijenom" odlaze iz Mađarske

U Mađarskoj je, prema izvorima Gardijana, počela trka za spasavanje ogromnog bogatstva povezanog sa njegovim dugogodišnjim režimom.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Uz obale Dunava slavilo se satima nakon vijesti da je era Viktora Orbana završena. Građani su se grlili i nazdravljali, ali iza kulisa odvijao se sasvim drugačiji scenario - trka za spasavanje bogatstva.

Prema izvorima koje citira Gardijan, navodno privatni avioni natovareni plijenom onih čije se bogatstvo gomilalo tokom Orbanovih 16 godina na vlasti, posljednjih dana polijeću iz Beča.

Dio njegovih bliskih saradnika užurbano prebacuje novac i investicije u inostranstvo, dok neki već istražuju mogućnosti dobijanja američkih viza i zaposlenja u institucijama povezanim sa pokretom MAGA.

Riječ je o prvim naznakama političkog i ekonomskog potresa koji trese Mađarskunakon ubjedljive pobjede opozicionog lidera Petera Mađara i njegove stranke Tisa.

Trka sa vremenom prije smjene vlasti

Od dolaska na vlast 2010. godine, Orban i njegova stranka Fides izgradili su mrežu bliskih saradnika koji su se, zahvaljujući kontroli nad dijelovima ekonomije i unosnim projektima EU, enormno obogatili.

Sada, tvrde izvori, najmanje troje članova tog užeg kruga već je počelo da premješta imovinu u zemlje Bliskog istoka - Saudijsku Arabiju, Oman i Ujedinjene Arapske Emirate - dok drugi razmatraju Australiju i Singapur kao sigurnije destinacije.

Mađar otvoreno optužuje ljude povezane sa Fidesom da pokušavaju da zaštite svoju imovinu prije nego što njegova vlada preuzme vlast početkom maja.

"Oligarsi povezani sa Orbanom prebacuju desetine milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje", poručio je na društvenim mrežama, pozivajući institucije da "zaustave kriminalce" i spriječe njihov bijeg.

Odlaze i porodice

Prema njegovim riječima, među onima koji bi mogli da napuste zemlju je i porodica Lorinca Mešaroša, jednog od najbližih Orbanovih saveznika, koji je od vodoinstalatera postao najbogatiji čovjek u zemlji, delom zahvaljujući javnim tenderima.

Mađar tvrdi i da su neke porodice već povukle djecu iz škola i organizuju privatno obezbjeđenje za odlazak iz zemlje. Nezavisni mađarski mediji, uključujući istraživački portal Vsquare i 444.hu, ranije su izvijestili da ključne figure bliske Orbanu pokušavaju da obezbijede svoju imovinu prije mogućeg zamrzavanja ili nacionalizacije.

Upozorava se i da bi proces vraćanja potencijalno nezakonito stečene imovine mogao da potraje godinama, jer brojni državni službenici i dalje imaju uvid u funkcionisanje sistema tokom Orbanove vlasti. Mađar je u više navrata optužio odlazeću vlast da uništava kompromitujuću dokumentaciju.

"Primamo sve više izvještaja o masovnom uništavanju dokumenata u ministarstvima i institucijama povezanim sa Fidesom", rekao je.

Te optužbe odbacio je odlazeći ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, nazvavši ih "besmislenim" i "skandaloznim", uz tvrdnju da su uništavane samo suvišne papirne kopije dokumenata koji već postoje u digitalnom obliku. Orbanov kabinet i ministarstvo nisu odgovorili na upite medija.

Šta dalje za Orbana?

Poraz na izborima otvorio je i pitanje budućnosti samog Orbana, jednog od najdugovečnijih evropskih lidera, koji je Mađarsku opisivao kao "laboratoriju neliberalne demokratije".

Sam Orban je najavio da se povlači sa mesta poslanika u parlamentu, ali da planira da ostane na čelu Fidesa kako bi vodio "proces obnove". Prema izvorima bliskim stranci, uskoro bi mogao da otputuje u Sjedinjene Američke Države, gdje već živi njegova kćerka sa porodicom.

Dio Orbanove mreže aktivno traži prilike u SAD, oslanjajući se na veze izgrađene sa republikanskim krugovima i pokretom MAGA. Kako upozoravaju analitičari, upravo bi te veze mogle SAD pretvoriti u "sigurnu zonu" za dio bivše mađarske elite, barem dok je aktuelna američka administracija na vlasti.

(Mondo.rs)