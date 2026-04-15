Mađar tražio ostavku od predsjednika, pa vidio odlazećeg premijera: "Šta mislite šta radi Orban?" (Video)

Peter Mađar vidio Viktora Orbana na terasi dvora u kom je bio predsjednik Mađarske tokom sastanka sa budućim premijerom Mađarske.

Budući premijer Peter Mađar bio je na sastanku sa predsjednikom Mađarske Tamašom Šuljakom u dvorcu Šandon kako bi razgovarali o mirnoj tranziciji vlasti nakon što je njegova stranka "Tisa" pobijedila na parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 12. aprila u Mađarskoj. U jednom trenutku je izašao na veliki balkon pomenutog dvora i na drugoj terasi je uočio, ni manje ni više, nego Viktora Orbana, odlazećeg premijera.

Mađar je na terasi bio sa Šuljakom i dok su gledali u rijeku Dunav i razgovarali, na susjednoj terasi se odjednom pojavio i Orban. Uz Mađara su bili i njegovi saradnici, kao i filmska ekipa koja je sve snimala.

"Život je najveći reditelj. Dok je predsjednik republike upravo pokazivao svoju kancelariju iz koje će uskoro otići, primijetio sam odlazećeg premijera na susjednoj terasi", napisao je Mađar na svom "Fejsbuk" nalogu.

Pitao je i sve svoje pratioce šta je čitao Orban dok se šetao na terasi. Ponuđeni odgovori su bili:

Oproštajni govor

Nacionalni sport

Današnje izjave američkog predsjednika Donalda Trampa

Hungary's Péter Magyar spots Viktor Orbán chilling on a balcony at President Tamás Sulyok’s residence:



“Absolute cinema.”pic.twitter.com/6V1oagZBM2 — Clash Report (@clashreport)April 15, 2026

Što se samog sastanka Mađara sa predsjednikom države tiče, dogovoreno je da će na konstitutivnoj sjednici biti predložen Mađar za premijera. Mađar je od Šuljaka zatražio ostavku na mjesto predsjednika zemlje.

Da podsjetimo, stranka “Tisa” Petera Mađara ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Viktor Orban prelazi u opoziciju poslije 16 godina na vlasti.