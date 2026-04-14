logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Orbanov poraz je veoma loš za nas": Oglasio se američki potpredsjednik o ishodu izbora u Mađarskoj

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da je izborni poraz Viktora Orbana veoma loš za SAD, ali je istakao da će Vašington bez problema sarađivati sa novom vladom u Budimpešti.

džej di vens o izborima u mađarskoj Izvor: Andreas Stroh / Alamy / Profimedia

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je juče da je izborni poraz mađarskog premijera Viktora Orbana veoma loš za Sjedinjene Američke Države, ali da će Vašington sarađivati sa novom vladom te zemlje.

"Svakako smo znali da postoji velika mogućnost da Viktor izgubi izbore. Podržali smo ga jer je jedan od rijetkih evropskih lidera koji su spremni da se suprotstave birokratiji u Briselu", rekao je on, osvrćući se na američku podršku Orbanu.

"To je bilo veoma, veoma loše za Sjedinjene Američke Države", rekao je Vens u intervjuu za "Fox News".

Orbana je opisao kao izvanrednog čovjeka koji je obavio veoma dobar posao, dodajući da je njegovo vođstvo bilo transformativno za Mađarsku tokom 16 godina.

"SAD su spremne da sarađuju sa novom vladom"

Vens je rekao da će SAD sarađivati sa novim premijerom Mađarske. "Žao mi je što je izgubio. Siguran sam da ćemo veoma dobro sarađivati sa novim premijerom Mađarske. To uopšte nije bilo uzaludno jer vrijedi stati uz ljude, čak i ako ne pobijedite u svakoj trci", rekao je on.

Vens je posjetio Budimpeštu pet dana prije izbora i pozvao Mađare da podrže Orbana, istakavši da on zastupa njihove interese.

Lider opozicione stranke Tisa, Peter Mađar, ostvario je značajnu prednost nad Orbanom na izborima u nedjelju, pokazuju podaci Nacionalne izborne kancelarije. Orban je kasnije priznao poraz. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džej Di Vens Mađarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ