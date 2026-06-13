“Građani će moći anonimno prijavljivati korupciju”: Pokret Sigurna Srpska formira novi odbor

Pokret Sigurna Srpska najavio je formiranje Odbora za borbu protiv kriminala i korupcije, uz poruku da će nastaviti da ukazuje na nepravilnosti u radu institucija, ali i da građanima ponudi konkretna rješenja za ključne društvene probleme.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Član Pokreta Sigurna Srpska, Nataša Miljanović Zubac, predstavila je novi odbor, ističući da će njegov zadatak biti prikupljanje, dokumentovanje i analiza informacija o nezakonitostima, kao i upućivanje prijava nadležnim institucijama.

Ona je navela da je odluku da se priključi Pokretu donijela nakon višegodišnjeg rada na dokumentovanju kriminala i korupcije, te da je u Drašku Stanivukoviću prepoznala političara spremnog da se, kako je rekla, ozbiljno suoči sa ovim problemima.

„Naš cilj nije da preuzimamo posao policije, tužilaštva ili sudova, već da prikupljamo dokaze, dostavljamo ih nadležnim institucijama i insistiramo na njihovom postupanju. Poseban akcenat biće stavljen na zaštitu izvora i svjedoka koji žele da prijave nezakonitosti“, poručila je Miljanović Zubac.

Ona je najavila i uspostavljanje posebnog digitalnog sistema putem kojeg će građani moći bezbjedno dostavljati informacije o korupciji i kriminalu, uz garanciju zaštite identiteta.

Član Predsjedništva PSS-a Perica Stanić podsjetio je da je još 28. maja uputio pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodeći da ga, kako je rekao, ne zanimaju pojedinci već rad institucija.

„Postavio sam pitanja, a ne optužbe. Odgovore nisam dobio, ali smo umjesto toga svjedočili pokušajima diskreditacije. Zanima nas da li institucije postupaju jednako prema svima i da li javnost dobija informacije o slučajevima od velikog javnog značaja“, rekao je Stanić.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

On je poručio da niko ne smije koristiti službena vozila i resurse za eventualno vršenje krivičnih djela, te da institucije moraju raditi profesionalno, bez selektivnog pristupa i političkih uticaja.

Generalni sekretar Pokreta Sigurna Srpska, Nebojša Drinić, istakao je da stranka nastavlja organizaciono jačanje širom Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, u proteklom periodu formirani su novi gradski odbori u Gradišci i Prnjavoru, dok je proširena infrastruktura Pokreta u Hercegovini, gdje su otvorene nove kancelarije i formirani opštinski i gradski odbori.

Drinić je naglasio da je poslanički klub Pokreta Sigurna Srpska jedan od najaktivnijih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te da je kroz svoj rad pokrenuo brojne teme od značaja za građane.

„Borili smo se za prava roditelja njegovatelja, veća izdvajanja za boračku populaciju, osnivanje alimentacionog fonda, kao i oslobađanje mladih bračnih parova od plaćanja PDV-a na prvu nekretninu. Tamo gdje institucije nisu reagovale, mi smo nudili konkretna rješenja“, naveo je Drinić.

On je upozorio i na, kako je rekao, prekomjerno zaduživanje Republike Srpske, ističući da građani imaju pravo da znaju pod kojim uslovima se uzimaju krediti i ko će snositi teret njihove otplate.

Govoreći o rezultatima u Banjaluci, Drinić je podsjetio na mjere poput besplatnih građevinskih dozvola, besplatnih placeva za mlade bračne parove, besplatnog javnog prevoza za penzionere, kao i subvencija za porodice, učenike i studente.

(Mondo)