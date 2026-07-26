Snažni vjetrovi guraju plamen prema Bordou, dok vatrogasci upozoravaju da su još daleko od obuzdavanja požara. U Španiji je proglašena vanredna situacija, a potvrđena je i smrt muškarca u Valensiji.

Izvor: CESAR MANSO / AFP / Profimedia

Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobeglo je pred požarima koji bjesne već danima, dok vjetar i visoke temperature otežavaju napore vatrogasaca da ih obuzdaju.

U Španiji, gdje je proglašena vanredna situacija, promena vremenskih uslova pomogla je ekipama koje se bore protiv požara u okolini Madrida.

Španski premijer Pedro Sančez priznao je da su pred zemljom "teški dani". Vlasti u Valensiji u međuvremenu su potvrdile da je u jednom od požara stradao muškarac.

Vidi opis Više od 300.000 ljudi evakuisano zbog požara: Francuska angažovala vojsku, u Španiji proglašeno vanredno stanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Thibaut/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Vjeruje se da je žrtva imala oko 70 godina. Vatrogasci su pronašli njegovo tijelo u automobilu dok su gasili požar u klisuri Salt de l’Ajgua u Manisesu, prenose lokalni mediji.

U Francuskoj je u subotu kasno uveče naređena evakuacija još 55.000 ljudi, čime je ukupan broj evakuisanih u jugozapadnim regionima Žironda i Land dostigao oko 250.000.

Kapetan vatrogasne službe Nikola Braz rekao je za agenciju AFP da je požar stvorio "sopstvene vjetrove, uključujući i vrtloge", opisujući vatrenu stihiju kao "nepredvidivu i neukrotivu".

Prema njegovim riječima, vatrogasce očekuje još jedna "teška noć".

Francuska je angažovala vojsku kako bi pomogla u borbi protiv požara. Dodatna vojna pojačanja poslata su da uklanjaju rastinje i prave protivpožarne prepreke.

Predsjednik Emanuel Makron poručio je da će Francuska "obnoviti" uništena područja i da će njegova vlada biti uz stanovništvo "koliko god bude potrebno".

Vjetar je u subotu naneo dim prema Bordou, a stanovnici su prijavili oštar i neprijatan miris u vazduhu.

Jedan turista koji je sa porodicom pobjegao pred požarom u blizini Bordoa opisao je razmjere vatrene stihije kao "zastrašujuće".

Spenser Rendal rekao je za BBC da je njegova porodica evakuisana u ranim jutarnjim satima u područje udaljeno oko 160 kilometara istočno, ali da čak i tamo "još mogu da osjete miris požara".

"Duva veoma snažan vjetar koji raspiruje plamen. Jednostavno je zastrašujuće", rekao je on.

Širom regiona otvoreni su privremeni centri za smještaj evakuisanih stanovnika.

Britanski par koji je boravio na odmoru u Bordou ispričao je da je u petak uveče primijetio kako se požar pogoršava i približava.

"Oko sedam sati osjetili smo dim. Mislili smo da neko pravi roštilj", rekla je Mejzi za BBC.

Njen partner Kaleb naveo je da je pepeo prekrio bazen ispred kuće i da im stopala pocrne kada hodaju napolju. Dodali su da dim "odmah udara u pluća".

Stanovnici obližnjeg mjesta Sen Oben de Medok rekli su da je evakuacija bila izuzetno "stresna", dok je jedan mještanin situaciju opisao kao "katastrofu".

Posljednja etapa Tur de Fransa, koja je trebalo da bude održana u nedjelju, skraćena je sa 133 na 89 kilometara kako bi pripadnici bezbjednosnih snaga mogli da budu preusmjereni u područja pogođena požarima, saopštili su organizatori i policija.

Makron će održati hitan sastanak sa ministrima, dok širom zemlje bjesni oko 30 požara. Francuska vlada ocijenila je da je riječ o potpuno nezabiljženoj situaciji.

Požari i dalje bjesne i u okolini Madrida

"Danas smo pesimističniji nego juče. Vremenski uslovi nam uopšte nisu pomogli", rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

On je situaciju opisao kao "složenu" i upozorio da bi udari vjetra mogli da potisnu vatru prema jugu.

"Noć neće biti ni povoljna ni blaga prema nama", upozorio je ministar.

Od izbijanja požara u Španiji iz regiona Madrida i Avile evakuisano je gotovo 60.000 ljudi, dok je više od 28.000 stanovnika dobilo naređenje da ostane u svojim domovima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Najmanje osam opština u blizini Toleda takođe je dobilo nalog za evakuaciju, ali nije poznato koliko je ljudi obuhvaćeno tom mjerom.

Predsjednica madridskog regiona Isabel Dijaz Ajuso opisala je situaciju kao "najgori požar u istoriji regiona".

Sančez je saopštio da je od početka godine u Španiji izgorelo oko 130.000 hektara, što je više od godišnjeg proseka od približno 100.000 hektara tokom prethodne decenije.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez rekao je da je od početka 2026. godine u toj zemlji izgorjelo oko 98.000 hektara.

Na Siciliji je izbilo više od 350 požara, među kojima je deset velikih, saopštio je šef regionalne Civilne zaštite. Zbog širenja vatre pokrenute su evakuacije.

Vanredna situacija proglašena je i u Škotskoj, gdje se vatrogasci već deset dana bore sa požarom u Nacionalnom parku Kerngorms.

Evropska komesarka za upravljanje krizama Hadža Lahbib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara u Evropi mogla da premaši prethodne rekorde.

Ona je navela da je sezona požara počela neuobičajeno rano, još u aprilu, kada je Holandija aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, kojim se pokreće slanje međunarodne pomoći i pojačanja.

"Prošle godine tokom ljeta izgorjelo je milion hektara. Očekujemo još jedan istorijski i tužan rekord jer je sezona počela ranije", rekla je Lahbib.

Upozorila je i da bi tokom ljeta mogli da izbiju novi požari jer prognostičari najavljuju još jedan toplotni talas.

"Meteorolozi, nažalost, najavljuju još jedan toplotni talas, pa možemo da očekujemo nove požare", dodala je.

Francuska je aktivirala Mehanizam civilne zaštite EU, pa će dobiti tri aviona "kanader" iz Hrvatske, dva aviona "er traktor" iz Portugala, helikoptere "blek hok" iz Češke i Slovačke, kao i 40 pripadnika rumunskog tima za gašenje šumskih požara.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je da je iz evropske vatrogasne flote u Francusku i Španiju poslato ukupno 11 aviona i helikoptera.

(BBC/Mondo)