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Južna Evropa pod opsadom vatre: Požari uništili preko 20.000 hektara, ugrožen i "Tur de Frans"

Južna Evropa pod opsadom vatre: Požari uništili preko 20.000 hektara, ugrožen i "Tur de Frans"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Šumski požari širom Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja doveli su do masovnih evakuacija i ugrozili "Tur de Frans", javlja "Dojče vele".

požar Izvor: Shutterstock

Požari su uslijedili nakon višednevnog vrelog talasa koji je zahvatio veći dio južne Evrope. Vatrena stihija do sada je opustošila više od 20.000 hektara zemlje.

Na jugozapadu Francuske, 10.500 ljudi je dobilo poruku da evakuišu svoje domove u blizini Perpinjana usred šumskog požara u Pirinejima koji je opustošio više od 4.600 hektara.

Treća etapa biciklističke trke "Tur de Frans" kroz Pirineje održava se danas bez gledalaca zbog mogućnosti izbijanja požara.

Samo vozačima i njihovim timskim vozilima dozvoljeno je da budu na etapi od 196 kilometara koja prelazi iz Španije u Francusku.

U sjeveroistočnom regionu Herona u Španiji, šumski požar koji je izbio tokom vikenda i ugrozio turističke plaže Kosta Brave uništio je gotovo 2.200 hektara zemlje i još uvijek nije pod kontrolom.

U pojedinim dijelovima zemlje temperatura je premašila 40 stepeni Celzijusa, što podstiče strah od novih požara.

U Grčkoj je šumski požar uništio dvije fabrike u Solunu na sjeveru zemlje, a vlasti su evakuisale okolno područje i izdale upozorenja stanovnicima da drže prozore zatvorene.

U Portugaliji je navodno stavljen pod kontrolu šumski požar koji je uništio oko 13.000 hektara šuma i žbunja u sjevernom okrugu. Četiri regiona u zemlji su i danas u stanju pripravnosti zbog visoke temperature.

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Evropa požar Požari

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