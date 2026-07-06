Muškarac osumnjičen da je izazvao eksploziju jer nije želio u starački dom

Osam stanara povrijeđeno je u ekploziji plina u bečkom okrugu Floridsdorf, a sumnja se da ju je namjerno izazvao devetesettrogodišnji muškarac koji nije želio da ide u starački dom.

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Lakše povrede zadobilo je osam lica, a hospitalizovani su 45-godišnji muškarac i trudnica koja je, kako se pretpostavlja, pala na stomak, prenosi "Hojte".

U eksploziji, do koje je došlo prethodne noći u Ulici "Karl Benz Veg", uništena je porodična kuća, a požar se proširio i na susjednu kuću. Eksplozija je oštetila i druge objekte u blizini i parkirane automobile.

Tim Službe za pomoć u katastrofama je uz pomoć zvučne opreme i kamere locirao povrijeđenog muškarca, nakon čega je spasen i prevezen u bolnicu gdje je pod nadzorom.

Državno tužilaštvo izdalo je nalog za njegovo hapšenje zbog sumnje da je namjerno izazvao opasnost i u toku je uviđaj kako bi bio utvrđen tačan uzrok eksplozije.

Osoba bliska osumnjičenom za izazivanje požara rekla je da je on živio sam, ali da ga je posinak želio izbaciti iz kuće i smjestiti u dom.

Vitalni penzioner, koji je svaki dan izlazio i sam vozio automobil, imao je doživotno pravo stanovanja.

Za srijedu, 8. jula, bilo je zakazano ročište na kojem je trebalo biti odlučeno o njegovu daljem ostanku u kući.