Planirao krvoproliće na koncertu Tejlor Svift: Osuđen na 15 godina zatvora

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Sud u Austriji osudio je Berana A. (21) na 15 godina zatvora nakon što je priznao da je planirao teroristički napad na otkazanim koncertima Tejlor Svift u Beču.

Presuda u Austriji: 15 godina zatvora za planiranje napada na koncert Tejlor Svift Izvor: U__Photo/Shutterstock/Twitter/screenshot/@texan_maga

Sud u Austriji izrekao je kaznu od 15 godina zatvora dvadesetjednogodišnjem muškarcu koji je priznao da je planirao napad na koncert Tejlor Svift u Beču 2024. godine.

Sud je prethodno proglasio optuženog austrijskog državljanina Berana A. krivim po više tačaka vezanih za terorizam.

Napad na koncert je osujećen, ali su austrijske vlasti ipak otkazale tri nastupa Sviftove u Beču u avgustu 2024. godine. U kratkim završnim riječima na suđenju prije razmatranja presude, Beran A. je rekao: "Samo bih želio da kažem da mi je žao".

On je planirao da napadne ljude ispred stadiona "Ernst Hapel" noževima ili eksplozivom domaće izrade.

Više desetina hiljada obožavalaca Tejlor Svift doputovalo je u Austriju da bi prisustvovali koncertima na turneji "Eras", koja je tada rušila rekorde po posjećenosti.

