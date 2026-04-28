Tejlor Svift objavila rat vještačkoj inteligenciji: Pjevačica povukla drastičan potez da zaštiti sebe

Najveća pop zvijezda današnjice, Tejlor Svift, pokrenula je istorijsku pravnu bitku protiv vještačke inteligencije podnošenjem zahtjeva za zaštitu žiga na svoj glas i vizuelni identitet, čime bi mogla zauvijek da promijeni pravila digitalne zaštite poznatih.

Pop zvijezda Tejlor Svift podnijela je tri prijave za registraciju žiga, kako bi se direktno obračunala sa alatima vještačke inteligencije koji kopiraju njen identitet.

Prijave uključuju dvije vokalne fraze, "Hej, ovdje Tejlor Svift" i "Hej, ovdje Tejlor", dok se treća odnosi na njen specifičan izgled sa planetarno popularne "Eras" turneje. Opisani vizuelni žig obuhvata pjevačicu u kostimu ispred ružičaste bine, dok drži gitaru iste boje.

Kako se dipfejk snimci nekontrolisano šire internetom, ovaj potez stručnjaci vide kao logičnu odbranu. Pjevačica se već suočila sa lažnim snimcima na kojima navodno podržava Donalda Trampa, što je izazvalo haos u javnosti, piše CNET.

Advokat za zaštitu žigova, Džoš Gerben, ističe da zaštita nečijeg izgovorenog glasa na ovaj način još uvijek nije testirana na sudu. On objašnjava da AI tehnologije sada omogućavaju korisnicima da generišu sadržaj koji oponaša umjetnika bez kopiranja same pjesme.

"AI tehnologije sada omogućavaju korisnicima da generišu potpuno novi sadržaj koji oponaša glas umjetnika bez kopiranja postojeće snimke, stvarajući prazninu koju žigovi mogu pomoći da se popuni", napisao je Gerben u svom blogu.

On smatra da bi žig mogao biti sljedeće oružje poznatih u borbi protiv vještačke inteligencije. Prema njegovim riječima, posjedovanje žiga "zaustavlja sve što je zbunjujuće slično registrovanom zaštitnom znaku".

Tejlor Svift nije prva koja štiti svoje fraze, jer je slično uradio i Metju Mekonahi sa "alright, alright, alright", ali je ona prva koja ovo koristi kao direktan štit protiv vještačke inteligencije. Ishod ovih prijava mogao bi trajno da promijeni način na koji poznate ličnosti štite svoj identitet u digitalnom dobu.