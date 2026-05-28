Prisjela joj uspomena sa plaže: Turistkinja ponijela "suvenir" sa Sardinije, a sad je čeka kazna od 3.000 evra

Autor Dušan Volaš
Turistkinja iz Francuske (69) provela je odmor na Sardiniji, a carinici su na trajektu otkrili da je u automobilu imala čak 40 kg peska, kamenja i školjki.

Turistkinja dobila kaznu od 3000 evra zbog pijeska i školjki sa Sardinije Izvor: Shutterstock/Alexandre.ROSA/Danuta Hyniewska

Kako je u ponedjeljak prenijela italijanska agencija Ansa, žena je zaustavljena u Porto Toresu od strane carinika dok se ukrcavala na trajekt za Tulon. Sa sobom je nosila 40 kg pijeska, kamenčića i školjki uzetih sa obale sjeverne Sardinije. Ovaj nesvakidašnji "suvenir" sa odmora prevozila je u svom automobilu, a sada joj zbog toga preti visoka novčana kazna.

Turisti kradu pijesak sa plaža Sardinije

Prema nalazima carinika, bijeli kamenčići i veoma sitan pijesak ilegalno su uzeti sa plaže Le Saline u Stintinu.

Kako prenosi Ansa, zbog kršenja regionalnog zakona iz 2017. godine koji zabranjuje iznošenje pijeska, kamenčića i školjki sa plaža, žena će biti kažnjena novčanim iznosom od 500 do čak 3.000 evra. Zaplijenjeni materijal je oduzet i narednih dana biće vraćen u svoje prirodno okruženje.

Ovo nije prvi ovakav slučaj na Sardiniji. Turisti redovno krše zabranu dok nanose štetu rajskim plažama ostrva.

Prava "pljačka" dogodila se 2021. godine, kada su turisti pokušali da iznesu ukupno skoro šest tona pijeska. Zabrana i sistem kazni uvedeni su 2017. godine, a slična pravila važe i u Francuskoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji, Španiji i Hrvatskoj.

