Vlada RS prodaje akcije preduzeća "Orao": Najavljene milionske investicije, direktor tvrdi da se ne radi o privatizaciji

Vlada Republike Srpske odlučila je da proda 30 odsto akcija državnog kapitala u preduzeću "Orao" iz Bijeljine, čija je vrijednost milion KM, rekao je danas ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.

Bubić je pojasnio da se Vladi obratio konzorcijum koji predvodi "Glotek" i da je ponudio da preuzme obaveze "Orla", koje su oko 3,1 miliona KM, naglasivši da su u naredne tri godine predviđene investicije od devet miliona KM.

On je napomenuo da je sve manja potreba za remontom motora koji radi "Orao" i da su potrebne nove investicije kako bi se ova kompanije prilagodila novim poslovima.

"Investitor se obavezao da će zadržati tehnološke postupke i broj radnika, a u dogledno vrijeme zaposliti i nove radnike, kao i ulagati u nova postrojenja", rekao je Bubić na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade.

Direktor kompanije "Orao" Marko Mrkajić naglasio je da nije riječ o privatizaciji, nego o dokapitalizaciji preduzeća, te da podržava odluku Vlade.

"Riječ je o kompaniji sa kojom `Orao `sarađuje 30 godina, koja je ovoj kompaniji u najtežim trenucima uplatila četiri miliona evra, kako bi `Orao` mogao da funkcioniše“, rekao je Mrkajić.

On je dodao da je sada omogućeno da budu otkupljene licence od kanadske firme za helikopterkse more, te da bi do kraja godine trebalo da bude formiran pogon za te poslove.

Mrkajić je napomenuo i da su otvorena nova tržišta, te da je jedno od njih u Indiji.