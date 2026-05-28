logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada RS prodaje akcije preduzeća "Orao": Najavljene milionske investicije, direktor tvrdi da se ne radi o privatizaciji

Vlada RS prodaje akcije preduzeća "Orao": Najavljene milionske investicije, direktor tvrdi da se ne radi o privatizaciji

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Republike Srpske odlučila je da proda 30 odsto akcija državnog kapitala u preduzeću "Orao" iz Bijeljine, čija je vrijednost milion KM, rekao je danas ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.

Vlada Srpske prodaje 30 odsto akcija preduzeća "Orao" Izvor: Screenshot

Bubić je pojasnio da se Vladi obratio konzorcijum koji predvodi "Glotek" i da je ponudio da preuzme obaveze "Orla", koje su oko 3,1 miliona KM, naglasivši da su u naredne tri godine predviđene investicije od devet miliona KM.

On je napomenuo da je sve manja potreba za remontom motora koji radi "Orao" i da su potrebne nove investicije kako bi se ova kompanije prilagodila novim poslovima.

"Investitor se obavezao da će zadržati tehnološke postupke i broj radnika, a u dogledno vrijeme zaposliti i nove radnike, kao i ulagati u nova postrojenja", rekao je Bubić na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade.

Direktor kompanije "Orao" Marko Mrkajić naglasio je da nije riječ o privatizaciji, nego o dokapitalizaciji preduzeća, te da podržava odluku Vlade.

"Riječ je o kompaniji sa kojom `Orao `sarađuje 30 godina, koja je ovoj kompaniji u najtežim trenucima uplatila četiri miliona evra, kako bi `Orao` mogao da funkcioniše“, rekao je Mrkajić.

On je dodao da je sada omogućeno da budu otkupljene licence od kanadske firme za helikopterkse more, te da bi do kraja godine trebalo da bude formiran pogon za te poslove.

Mrkajić je napomenuo i da su otvorena nova tržišta, te da je jedno od njih u Indiji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kompanije prodaja Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ