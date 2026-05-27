"Za par godina neće imati ko da nas liječi": Dom zdravlja Banjaluka ostaje bez 22 ljekara

Dom zdravlja Banjaluka u naredne tri godine ostaje bez 22 specijalista porodične medicine, dok sindikat upozorava da Republika Srpska ubrzano ostaje bez ljekara i medicinskog osoblja.

Dom zdravlja Banjaluka u naredne tri godine napustiće 22 specijalista porodične medicine, uglavnom zbog odlaska u penziju.

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković upozorava da zdravstvo bilježi najveći odliv kvalifikovane radne snage i da bi građani uskoro mogli ostati bez adekvatne zdravstvene zaštite.

Sindikat traži povećanje plata i bolje uslove rada kako bi se zaustavio odlazak mladih ljekara i medicinskog osoblja u inostranstvo.

Nakon što je iz Doma zdravlja Banjaluka potvrđeno da će u naredne tri godine ovu ustanovu napustiti čak 22 specijalista porodične medicine, uglavnom zbog odlaska u penziju, otvoreno je pitanje kako će izgledati zdravstvena zaštita građana ako se nastavi slab odziv na konkurse za nove ljekare. Iz ove ustanove već su upozorili da se na pojedine oglase ne prijavi nijedan kandidat, dok postojeći timovi rade sa ogromnim brojem pacijenata.

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković tvrdi da je zdravstvo trenutno sektor sa najvećim odlivom kvalifikovane radne snage.

"Najveći problem i gdje imamo najveći odliv kvalifikovane radne snage je upravo zdravstvo i to su u prvom redu doktori i medicinske sestre", rekao je Stanković za Bl-portal.

On kaže da sindikat godinama upozorava da Republika Srpska mora pronaći način da zadrži domaće radnike, posebno u sektorima od kojih direktno zavisi kvalitet života građana.

"Savez sindikata Republike Srpske stalno insistira na povećavanju plata i primanja u svim sektorima. Sigurno da trebamo dodatno povesti računa da se plate tih radnika povećavaju da bi ostali na ovim područjima", poručio je Stanković.

"Za nekoliko godina neće imati ko da nas liječi"

Prema njegovim riječima, problem više nije ograničen samo na manje i ruralne sredine, već se ozbiljno osjeća i u najvećem gradu Srpske.

“Vidite i u Domu zdravlja Banjaluka da je već nedostatak radne snage”, rekao je Stanković.

Upozorava da bi nastavak ovakvog trenda mogao dovesti do ozbiljnog opterećenja sistema, dužih čekanja i još većeg pritiska na ljekare koji ostanu da rade u javnom sektoru.

“U protivnom, neće nas za par godina imati ko da liječi”, upozorio je on.

Stanković tvrdi da se posljedice već vide u svakodnevnom radu zdravstvenih ustanova, gdje jedan dio doktora istovremeno radi i u javnim i u privatnim ordinacijama.

"Dolazimo u pitanje kvaliteta zdravstvene zaštite građana koji izdvajaju novac iz svojih plata za liječenje, a nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu", rekao je Stanković.

"Mladi ne vide budućnost ovdje"

Govoreći o razlozima odlaska mladih ljekara i medicinara, Stanković kaže da plate jesu najveći problem, ali ne i jedini.

“Sigurno da to nije jedini razlog, ali je najveći. Kada bi mladi doktor imao pristojnu platu od koje može normalno da živi, sigurno bi mnogo više njih ostajalo ovdje”, rekao je on.

Dodaje da mladi ljudi danas gledaju mnogo širu sliku, od političke i društvene stabilnosti do osjećaja sigurnosti i poštovanja profesije.

“Niko ne želi da bude izložen pritiscima i ucjenama. Krajnje je vrijeme da se vrati dostojanstvo zdravstvenim radnicima”, poručio je Stanković.

Produžavanje rada ljekara vidi kao privremenu mjeru

Komentarišući pokušaje vlasti da ublaže problem nedostatka kadra, Stanković kaže da produžavanje starosne granice za rad ljekara može pomoći samo kratkoročno.

“To je samo jedna privremena mjera”, smatra on.

Kao posebno zabrinjavajući podatak naveo je činjenicu da su prošle godine za završene učenike medicinske škole dodijeljene svega tri ili četiri stipendije, što, prema njegovim riječima, dovoljno govori koliko mladih svoju budućnost vidi van Republike Srpske.

"Apsolutno svi ti mladi radnici koji završavaju medicinsku školu jedini izlaz vide u odlasku u zemlje zapadne Evrope gdje će imati mnogo veće plate", rekao je Stanković za BL portal.

Sve češći odlazak ljekara i medicinskog osoblja građani već osjećaju kroz gužve u ambulantama, preopterećene timove porodične medicine i duža čekanja na pregled. Ako se trend nastavi, upozoravaju iz sindikata, zdravstveni sistem Republike Srpske mogao bi se suočiti sa jednim od najvećih problema u posljednjih nekoliko decenija.

