Ljekari u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka u generalnom štrajku: "Prisiljeni smo jer se ignorišu pozivi na dijalog"

Autor Dušan Volaš
Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je organizovanje generalnog štrajka na području cijelog Tuzlanskog kantona, koji bi trebao početi u ponedjeljak, 18. maja u 7:30 sati i trajati do ispunjenja zahtjeva Sindikata.

53 doktora dala otkaz u Zapadnohercegovačkom kantonu Izvor: Shutterstock

Iz Sindikata navode kako je njihov jedini zahtjev korekcija koeficijenata stručnosti doktora medicine i stomatologije kroz hitan dijalog sa Vladom Tuzlanskog kantona.

"Ne tražimo privilegije, već prestanak sistemske devalvacije ljekarskog zvanja", poručili su iz Sindikata, ističući kako su, prema njihovim tvrdnjama, svi ostali zaposleni u zdravstvu dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara specijalista i subspecijalista.

U saopštenju se navodi da su na ovaj potez primorani zbog, kako tvrde, "selektivne pravde" i ignorisanja njihovih poziva na dijalog.

"Zbog zaštite struke odbijamo biti jedina kategorija čija se stručnost i odgovornost namjerno umanjuju", istaknuto je u odluci o stupanju u generalni štrajk.

Sindikat upozorava i na moguće posljedice po zdravstveni sistem, navodeći da bez adekvatnog vrednovanja ljekara javni sektor ostaje bez stručnjaka, što se direktno može odraziti i na kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata.

Tokom trajanja štrajka, kako su naveli, ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi mogli biti ugroženi.

"Odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Prisiljeni smo na ovaj korak jer je Vlada TK ignorisala sve naše pozive na razum i dijalog", poručili su iz Sindikata.

Na kraju su pozvali Vlada Tuzlanskog kantona da hitno pristupi razgovorima kako bi se, kako navode, spriječio kolaps zdravstvenog sistema u kantonu.

