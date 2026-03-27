Radnici Nove Ljubije proveli noć u radionici: Ne odustaju od zahtjeva

Radnici prijedorske Nove Ljubije koji protestuju glađu proveli su noć u Centralnoj radionici u Prijedoru i na dvije lokacije u Omarskoj, kantinama na kopu i mjestu gdje se prerađuje ruda.

Јutros poručuju da neće odustati od zahtjeva da dobiju otpremnine jer će u suprotnom, kažu, završiti na ulici kao socijalni slučajevi. Sindikat Nove Ljubije saopštio je juče da je 95 odsto od 578 radnika podržalo protest glađu.

Na taj korak su se odlučili nakon što je novi vlasnik, privrednik Gordan Pavlović, pokrenuo stečajni postupak i nakon toga zaustavio proizvodnju.

Radnici strahuju za egzistenciju i očekuju pomoć od nadležnih. Od protesta glađu, navode, neće odustati dok se ne ispuni zahtjev za socijalno zbrinjavanje radnika.