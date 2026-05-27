Analiziramo: Brzina, neiskustvo i kritični putevi – mapirane najopasnije dionice i uzroci teških nezgoda u Srpskoj

Podaci za prethodu godinu otkrivaju zabrinjavajući trend: broj saobraćajnih nezgoda porastao je za skoro 25 odsto, uz 129 smrtno stradalih.

Najsmrtonosniji i najopasniji put u Republici Srpskoj tokom prošle godine bila je dionica Bileća - Trebinje 2 na kojoj su poginule četiri osobe, dok je teške tjelesne povrede na istoj zadobilo 13 osoba.

Takođe, posmatrajući magistralne i regionalne puteve u Republici Srpskoj, tokom 2025. godine, među najugroženijim bila je i dionica Aleksina Međa - granica RS/FBiH (kod Trebinja), sa troje poginulih i četiri teško povrijeđene osobe.

Kada je riječ o prošloj godini, u najopasnije dionice svrstan je i putni pravac Bijeljina 2 - Ugljevička Obrijež na kojoj su poginule tri osobe, dok je 13 osoba zadobilo teške tjelesne povrede.

Alarmantna statistika: 129 izgubljenih života

Crna statistika u dokumentu "Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu", u odjeljku o saobraćajnim nezgodama i posljedicama na magistralnim i regionalnim putevima pokazuje da su se na putevima u prošloj godini dogodile 13.484 saobraćajne nezgode, što je za 24,7 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Poginulo je 129 osoba, što je za 35 više u odnosu na 2024. godinu. Teško je povrijeđeno 672 osobe (više za 6,2 odsto nego lane), dok je lakše povrijeđeno 3.046 (manje za 2,8 odsto). Broj nezgoda samo sa materijalnom štetom (10.896) je veći za 33,3 odsto.

Prema starosnoj strukturi smrtno stradalih u 2025. godini, najugroženije su bile osobe starosti od 41 do 50 godina (20,4 odsto od ukupno poginulih). Evidentirane su saobraćajne nezgode u kojima je stradalo devet maloljetnika.

"Najviše saobraćajnih nezgoda dogodilo se na području PU Banjaluka, a najmanje na području PU Mrkonjić Grad, što je u skladu sa teritorijom koju pokrivaju, brojem stanovnika, brojem registrovanih vozila i frekvencijom vozila u saobraćaju", navodi se u izvještaju MUP-a RS.

U 2025. godini najveći broj saobraćajnih nezgoda se dogodio u mjesecu avgustu (1.320) i oktobru (1.318), dok je najviše smrtno stradalih u saobraćaju evidentirano u aprilu (18) i julu (15). Najveći broj saobraćajnih nezgoda se događao petkom (u 16,2 odsto slučaja), a prema časovima u toku dana u periodu od 12 do 14 časova (u 15,4 odsto slučajeva).

Brzina, alkohol i neiskustvo kao glavni uzročnici

Najčešće greške koje su doprinijele nastanku saobraćajnih nezgoda, po podacima policije, bili su neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila uslovima puta (12,4 odsto); nedržanje potrebnog odstojanja (16,6 odsto); strana kretanja (9,3 odsto) i vožnja unazad (11,6 odsto).

Prilikom vršenja uviđaja i utvrđivanja odgovornosti za nastale saobraćajne nezgode, utvrđeno je da su: 11 odsto saobraćajnih nezgoda prouzrokovali vozači koji su upravljali vozilom pod uticajem alkohola, 10,2 odsto vozači sa vozačkim stažom do dvije godine vozačkog iskustva, 3,4 odsto saobraćajnih nezgoda su prouzrokovali vozači koji su upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom, dok je 18 vozača prouzrokovalo udese upravljajući vozilom pod uticajem opijata.

"U odnosu na prošlu godinu, za 5,1 odsto smanjeno je učešće vozača odgovornih za nastanak saobraćajnih nezgoda koji su upravljali motornim vozilom pod dejstvom alkohola, dok je povećan broj učesnika sa vozačkim stažom do dvije godine vozačkog iskustva. Povećan je broj vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom opijata za više od duplo, a za 16,2 odsto broj vozača koji su upravljali motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje", navodi se u izvještaju MUP-a RS.

Represivne mjere i porast prekršaja

U oblasti bezbjednosti saobraćaja policijski službenici su realizovali veći broj preventivnih i represivnih aktivnosti. Prema izvještaju MUP-RS, realizovana je ukupno 2.071 akcija u saobraćaju tokom koje je evidentirano 443.320 prekršaja u saobraćaju.

"Podnesena su 3.104 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdata su 403.664 prekršajna naloga. Po oba vida u ovom periodu je obuhvaćeno i sankcionisano 408.225 počinioca prekršaja, što je više za 18,8 odsto u odnosu na 2024. godinu", stoji u izvještaju.

Iz MUP-a RS ističu da je u 2025. godini zabilježen porast broja sankcionisanih prekršaja zaštitne opreme i upotrebe mobilnih telefona. Prema njihovim podacima, evidentirana su 5.380 prekršaja upotrebe mobilnog telefona za vrijeme upravljanja motornim vozilom (više za 15,05 odsto u odnosu na 2024. godinu), od čega najviše na području PU Banjaluka (44,7 odsto), PU Istočno Sarajevo (12,9 odsto) i PU Doboj (12,3 odsto). U svim policijskim upravama je zabilježen porast ovih prekršaja.

Policijski podaci pokazuju da su evidentirana i 199.896 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, od čega najviše na području PU Doboj (6,7 odsto) i PU Banjaluka (6,4 odsto). U porastu su ovi prekršaji za 20,9 odsto, i porast je zabilježen u svim policijskim upravama.

"Udio prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja motornih vozila u ukupnom broju sankcionisanih prekršaja je 45 odsto. Ono što zabrinjava je porast prekršaja prekoračenja brzine preko 30 km/h za 37,3 odsto u odnosu na 2024. godinu, 25,9 odsto su povećani prekršaji prekoračenja brzine od 20 do 30 km/h i 18,3 odsto su povećani prekršaji prekoračenja brzine kretanja od 10 do 20 km/h", navode iz MUP-a RS.

Novčane kazne

Za počinjene prekršaje u saobraćaju izrečene su novčane kazne po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH u iznosu od 36.653.874 KM i po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske u iznosu od 278.470 KM.

"Tužilaštvima je u 2025. godini podneseno 355 izvještaja (manje za 0,8 odsto) protiv 354 osobe (manje za 1,9 odsto), zbog osnova sumnje da su počinile 369 krivičnih djela u saobraćaju (manje za 1,1 odsto)", stoji u izvještaju MUP-a RS.