Kina uvodi registar humanoidnih robota: Digitalni kod prati ciklus od proizvodnje do reciklaže (Foto)

Autor Vesna Kerkez
Kina je uvela sistem koji svakom humanoidnom robotu dodjeljuje jedinstveni digitalni identitet i omogućava njegovo praćenje kroz cijeli životni ciklus, pri čemu je već registrovano više od 28.000 mašina.

Kina uvela jedinstvenu registraciju humanoidnih robota Izvor: X/@XRoboHub

Kina je pokrenula nacionalni sistem identifikacije za humanoidne robote kroz platformu "Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform", koja svakom robotu dodjeljuje jedinstveni 29-znakovni digitalni kod i prati ga od proizvodnje do reciklaže.

Sistem razvija Komitet za standardizaciju humanoidne robotike i vještačke inteligencije u okviru kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija, a već je obuhvatio više od 28.000 robota u oko 200 modela, piše Thenextweb.

Kod sadrži ključne podatke o proizvođaču, modelu, serijskom broju, hardverskim karakteristikama i nivou AI sposobnosti, dok platforma dodatno prati i operativne podatke kao što su održavanje, performanse, habanje dijelova i stanje baterije u realnom vremenu.

Cilj sistema je da obezbijedi potpunu sljedljivost robota i riješi pitanje odgovornosti u slučaju kvara, nezgode ili štete, jer povezuje svaki incident sa konkretnom mašinom i njenim kompletnim istorijatom.

Kina ima više od 100 proizvođača humanoidnih robota, a ulaganja u robotiku i "embodied intelligence" u 2025. godini dostigla su oko 3,4 milijarde dolara, uz snažan rast tržišta i širu primjenu robota u industriji, energetici i poljoprivredi.

Sistem je dio šire strategije kineske regulacije vještačke inteligencije i fizičkih AI sistema, uz cilj da se uvede standardizovana evidencija kroz cijeli životni ciklus mašina.

Za razliku od Kine, SAD i Evropska unija još nemaju sistem individualne registracije humanoidnih robota, iako postoje okvirne AI regulative.

