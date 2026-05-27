Kina uvodi registar humanoidnih robota: Digitalni kod prati ciklus od proizvodnje do reciklaže (Foto)

Kina je uvela sistem koji svakom humanoidnom robotu dodjeljuje jedinstveni digitalni identitet i omogućava njegovo praćenje kroz cijeli životni ciklus, pri čemu je već registrovano više od 28.000 mašina.
Kina je pokrenula nacionalni sistem identifikacije za humanoidne robote kroz platformu "Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform", koja svakom robotu dodjeljuje jedinstveni 29-znakovni digitalni kod i prati ga od proizvodnje do reciklaže.
Sistem razvija Komitet za standardizaciju humanoidne robotike i vještačke inteligencije u okviru kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija, a već je obuhvatio više od 28.000 robota u oko 200 modela, piše Thenextweb.
Kod sadrži ključne podatke o proizvođaču, modelu, serijskom broju, hardverskim karakteristikama i nivou AI sposobnosti, dok platforma dodatno prati i operativne podatke kao što su održavanje, performanse, habanje dijelova i stanje baterije u realnom vremenu.
Cilj sistema je da obezbijedi potpunu sljedljivost robota i riješi pitanje odgovornosti u slučaju kvara, nezgode ili štete, jer povezuje svaki incident sa konkretnom mašinom i njenim kompletnim istorijatom.
Kina ima više od 100 proizvođača humanoidnih robota, a ulaganja u robotiku i "embodied intelligence" u 2025. godini dostigla su oko 3,4 milijarde dolara, uz snažan rast tržišta i širu primjenu robota u industriji, energetici i poljoprivredi.
After dedicated robot insurance, China is now moving to identity and lifecycle tracking for humanoids.
A new lifecycle management standard gives each robot a unique 29-character code, covering production, sales, use, maintenance,…
Sistem je dio šire strategije kineske regulacije vještačke inteligencije i fizičkih AI sistema, uz cilj da se uvede standardizovana evidencija kroz cijeli životni ciklus mašina.
Za razliku od Kine, SAD i Evropska unija još nemaju sistem individualne registracije humanoidnih robota, iako postoje okvirne AI regulative.
