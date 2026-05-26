Slučaj ubijenog biznismena iz BIH: Palo prvo hapšenje

Njemački list "Bild" otkrio je da je policija u Berlinu uhapsila četrdesetogodišnjeg muškarca koji se sumnjiči za otmicu i brutalno ubistvo građevinskog preduzetnika iz Bosne i Hercegovine Ismeta K. (51).

Nakon pronalaska tijela Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine, nemački Bild otkrio je da je došlo i do prvog hapšenja.

Međutim, portparol javnog tužilaštva Mihael Pecold odbio je da komentariše slučaj, pozivajući se na činjenicu da je istraga još u toku.

Prema pisanju Bilda, hapšenje je obavljeno još 11. maja, a istražitelji su akciju izveli u berlinskom okrugu Špandau. Osumnjičeni ima 40 godina, a istražni sudija je već narednog dana izdao nalog za hapšenje. Za sada nije poznato da li se osumnjičeni izjasnio o optužbama.

Podsjetimo, 23. aprila 2026. godine 51-godišnji biznismen Ismet K. otet je u berlinskom okrugu Vajdmanslust, u opštini Rajnikendorf. Nepoznati napadači su ga tog jutra nasilno uvukli u bijeli kombi i odvezli. Policija i tužilaštvo od tada su vodili istragu pod sumnjom da je ubijen.

Prošlog petka telo građevinskog preduzetnika iz Bosne i Hercegovine pronađeno je u šumovitom području u blizini Potsdama. Pored tijela pronađena su lična dokumenta i nekoliko stotina evra u gotovini.

Kako Bild saznaje iz izvora bliskih istrazi, analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela do otkrivanja tijela.

