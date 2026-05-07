logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otet biznismen iz BiH u Njemačkoj: Policija moli za pomoć, otmičari ne žele novac

Otet biznismen iz BiH u Njemačkoj: Policija moli za pomoć, otmičari ne žele novac

Autor D.V.
0

Otet u Njemačkoj.

Otet biznismen iz BiH u Njemačkoj Izvor: Polizei Berlin

U Berlinu u Nemačkoj je prije dvije nedjelje, 23. aprila, otet biznismen Ismet K. (51) iz Bosne i Hercegovine, pišu "Nezavisne novine". Nepoznati počinioci su ga oteli na šumskom putu blizu naselja Vajdmanslust u Berlinu.

"Biznismen I.K. je 23. aprila u 11.15 časova od strane nepoznatih muškaraca, vjerovatno uz primjenu sile, ubačen u beli kombi, transporter i odvezen. Od tada mu se gubi svaki trag. Dosad nije bilo nikakvog kontakta otmičara sa porodicom otetog niti sa osobama iz njegovog okruženja", izjavio je državni tužilac Mihael Pecold.

Zasad nije poznato u kom je stanju Ismet K, da li je uopšte živ. Kriminalistička policija Berlina je preuzela istragu.

Prema trenutnim informacijama, motiv otmice nije novac. Policija moli građane za pomoć jer dvije nedjelje nema ni traga ni glasa od otetog Ismeta K.

Pročitajte i ovo

Tagovi

otmica Njemačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ