Otet biznismen iz BiH u Njemačkoj: Policija moli za pomoć, otmičari ne žele novac

Otet u Njemačkoj.

U Berlinu u Nemačkoj je prije dvije nedjelje, 23. aprila, otet biznismen Ismet K. (51) iz Bosne i Hercegovine, pišu "Nezavisne novine". Nepoznati počinioci su ga oteli na šumskom putu blizu naselja Vajdmanslust u Berlinu.

"Biznismen I.K. je 23. aprila u 11.15 časova od strane nepoznatih muškaraca, vjerovatno uz primjenu sile, ubačen u beli kombi, transporter i odvezen. Od tada mu se gubi svaki trag. Dosad nije bilo nikakvog kontakta otmičara sa porodicom otetog niti sa osobama iz njegovog okruženja", izjavio je državni tužilac Mihael Pecold.

Zasad nije poznato u kom je stanju Ismet K, da li je uopšte živ. Kriminalistička policija Berlina je preuzela istragu.

Prema trenutnim informacijama, motiv otmice nije novac. Policija moli građane za pomoć jer dvije nedjelje nema ni traga ni glasa od otetog Ismeta K.