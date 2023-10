Turčin koji je sa Duškom iz Banjaluke spasio dječaka u Njemačkoj opisao šta se dogodilo tog dana

Banjalučanin i njegov kolega iz Turske heroji su incidenta koji se dogodio pre nekoliko dana u Beblingenu u Nemačkoj, kada je nepoznati muškarac, pokušao otmicu dva dečaka.

Izvor: Facebook/Dusko Vukobrat

Duško Vukobrat i njegov kolega iz Turske Zeki Jasik spriječili su otmicu u Njemačkoj, kada je nepoznati muškarac (51) pokušao nasilno da uvuče dva dječaka koji su bili na putu za školu u Beblingenu u Njemačkoj u tamnosivi kombi sa prekrivenim zadnjim staklom. On i njegov kolega su čuli vapaje za pomoć.

Duško je o tome šta se dogodilo pričao prije nekoliko dana, a sada se za njemačke mediji oglasio i njegov kolega. On kaže da mu za ono što je uradio ne treba nagrada.

"Iskreno, čitava gužva mi se skoro čini malo neprijatnom. Ne treba mi nagrada. Ono što sam uradio je normalno. Mislim da se to zove hrabrost, zar ne? Trebao mi je trenutak da shvatim šta se dešava. Bio sam dole u ​​građevinskoj jami i odatle nisam mogao da vidim do ulice. Onda sam odjednom čuo vrisak. Čuo sam: 'Ostavi dječaka na miru.' Prvo što sam čuo bio je muški glas. Postoji ova poslovna zgrada pored mog gradilišta. Na spratu je bio otvoren prozor i jedan čovjek se nagnuo i povikao "ostavi dječaka na miru", kaže on i opisuje momenat kada je shvatio šta se dešava.

Zeki kaže da je tada video čovjeka i dječaka na parkingu ispred poslovne zgrade, samo nekoliko metara od građevinske jame.

"Dječak je vrisnuo, moja prva pomisao: svađa između oca i sina. To je onaj trenutak, možda djelić sekunde, u kojem zastanete na trenutak i zapitate se da li zaista treba da preduzmete akciju. Ali kada je čovjek odvukao dječaka u svoj auto, odmah je bilo jasno šta treba da se uradi", priča on.

Radnik kaže da je otišao do auta i otvorio vrata sa vozačeve strane.

"Dječak je sjedio na suvozačevom mjestu, nikad neću zaboraviti kako me je pogledao. Taj pogled koji je bez sumnje razjasnio ozbiljnost situacije. Nema oca, nema sina! Morao sam da reagujem veoma brzo, a ipak sam primetio brojne detalje: Zadnji dio kombija je bio obložen dušecima. Prozori su bili zatamnjeni: plastična folija, pričvršćena klinovima. Odmah sam shvatio šta preti malom dječaku. Da se ​​radilo o pokušaju otmice, planiranom se*sualnom zločinu... A ko zna šta je poslije moglo da se desi? Radije ne bih to zamišljao dalje", ispričao je dramatične detalje.

Na pitanje da li se plašio da bi mu taj čovjek mogao nešto učiniti, rekao je da ne.

"Ne razmišljaš u takvom trenutku. Skenirate situaciju, spojite sve opisane detalje u opštu sliku i onda jednostavno delujete. Izvukao sam čovjeka iz auta, jako ga udario laktom - nadam se da je u redu da to kažem - i onda, kada je na trenutak bio oboren, uzeo sam mu ključ. Nije imao šanse. Moj kolega Duško je bio prekoputa u bageru. Nas dvojica se dobro poznajemo i navikli smo da važne stvari komuniciramo kroz kontakt očima. Duško je odmah shvatio ozbiljnost situacije i bez daljeg odvezao bager u raskrsnicu. Tako da bi svaki pokušaj bjekstva kolima bio beznadežan. Duško je pozvao i policiju. Bio sam impresioniran koliko su brzo stigli. Nisam morao mnogo da objašnjavam. Pogledao sam policajce, pokazao na kombi i rekao: 'Tamo je krevet'. Policija je tada momku uzela papire, vezala mu lisice i odvela ga u stanicu", kaže Jasik.

Navodi da su uskoro došli dječakovi roditelji.

"Majka je kasnije došla kod mene i zahvalila mi zajedno sa dječakom. Bila je u totalnom šoku i nije mogla da vjeruje. Dan nakon incidenta, otac je ujutru prošao ovuda sa dječakom. Danas ponovo, prije samo nekoliko minuta. Dječak mi je mahnuo, i to je bio lijep trenutak. Mogu da razumem da roditelji sada uvijek prate dečaka na putu do škole. Vjerovatno bih uradio isto", zaključuje ovaj hrabri čovjek.

(Mondo)