Kiša, kiša i još kiše: Ovakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 31. marta, biće oblačno s prolaznom kišom i pljuskom, uglavnom na jugu Krajine i na istoku, a biće i vjetrovito, dok će ponegdje u višim predjelima kiša povremeno prelaziti u susnježicu ili snijeg.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Hercegovini će tokom dana doći djelimično do razvedravanja, a bura će povremeno biti jaka do olujna.

Minimalna temperatura vazduha od tri do devet stepeni, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov, dok će maksimalna temperatura biti od sedam do 15, u višim predjelima od tri stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak, 1. aprila, nastavlja se promjenljivo oblačno vrijeme s prolaznom kišom i pljuskom, u višim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. U Hercegovini smjena sunca i oblačnih perioda, vjetrovito i najtoplije. Uveče i u narednoj noći novo naoblačenje od istoka ka zapadu donijeće umjerenu do jaku kišu.

Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, u višim predjelima od minus dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od devet do 13 stepeni, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od četiri.

U srijedu, 2. aprila, očekuje se promjenljivo oblačno, mjestimično s kišom, na jugu pretežno sunčano i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od četiri do osam stepeni, na jugu do 11, u višim predjelima od nula.

Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od šest.

(Srna/MONDO)