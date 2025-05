Od četiri isplaćene samo dvije: Subvencije za vrtiće u Banjaluci i dalje na čekanju

Isplate subvencija za djecu koja pohađaju privatne vrtiće u Banjaluci kasne od početka godine. Do sada su isplaćene samo dvije – za januar i februar, a ovom problemu kraj se ne nazire.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Iz Gradske uprave, na najavu protesta roditelja čija djeca pohađaju privatne vrtiće, konkretnog odgovora na pitanje kada će biti isplaćene subvencije nema. Za sve krive privremeno finansiranje koje, kako tvrde, otežava isplatu.

“Podsjećamo da je ove godine, uprkos izazovima sa neusvajanjem budžeta i činjenicom da je Banjaluka na privremenom finansiranju, gradska administracija odlučila da nastavi isplaćivati pun iznos od 150 KM, a ne 60 KM koliko su subvencije iznosile u istom periodu protekle godine, ali onda je sasvim logično da ne može da se izmiruje predviđenom dinamikom”, rekli su za Mondo iz GU Banjaluka.

Budžet od 252 miliona KM i dalje na čekanju Sredinom aprila završena je javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Banjaluka za 2025. godinu, u iznosu od rekordnih 252 miliona KM. Ipak, taj budžet još nije usvojen, niti je zakazana sjednica Skupštine.

Ne navodeći ni datum ni mjesec, istakli su da Banjaluka još uvijek nema budžet, te kada isti bude usvojen, biće omogućeno i da se subvencije od 150 KM isplaćuju nesmetano.

Roditelji pak podsjećaju da nisu dobili ni tri subvencije iz 2023. godine, a pitanje je da li će ih ikada i dobiti, s obzirom da smo već odavno u 2025. godini.

“Kada je riječ o isplaćivanju subvencija za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama, potrebno je naglasiti da nisu isplaćene dvije subvencije u iznosu od 60 KM iz 2023. godine, te se stoga i ne može reći da Banjaluka duguje iz razloga što je u Pravilniku jasno naznačeno da se subvencije isplaćuju u skladu sa raspoloživim sredstvima”, odgovor je Gradske uprave.

Ističu, da Grad na sebe ipak preuzima tu obavezu da se zaostale subvencije isplate.

“Ove subvencije biće isplaćene onda kada zakonske mogućnosti to budu dozvolile. Napominjemo i to da Skupština Grada nije usvojila Plan izmirenja neizmirenih obaveza, a koji se odnosi upravo na to da se sva dugovanja pokriju”, obrazloženje je Gradske uprave.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković još jesenas obećao je povećanje subvencija sa 150 na 200 KM, i to već od januara 2025. godine. Još ambicioznije tada je najavio i potpuno izjednačavanje cijena javnih i privatnih vrtića od jula 2025. godine.

Ta obećanja danas iz Grada Banjaluka više niko ne spominje.

Zato su roditelji ove djece odlučili da 13. maja svoja prava ponovo zatraže ispred vrata Gradske uprave, poručujući da neće dozvoliti diskriminaciju djece.

