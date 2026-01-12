Direktorica škole iz Prijedora osumnjičena za pronevjeru novca iz javne ustanove

D. R, direktor jedne javne ustanove u Prijedoru, osumnjičena je da je 2024. i 2025. godine iskoristila službeni položaj i protivpravno prisvojila novac iz blagajne, čime je tu ustanovu oštetila za određeni novčani iznos, saopšteno je danas iz Policijske uprave.

Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Policija je podnijela izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D. R. zbog sumnje da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i pronevjera.

Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je jedna prijedorska škola.