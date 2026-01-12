logo
Direktorica škole iz Prijedora osumnjičena za pronevjeru novca iz javne ustanove

Autor Nikolina Damjanić
D. R, direktor jedne javne ustanove u Prijedoru, osumnjičena je da je 2024. i 2025. godine iskoristila službeni položaj i protivpravno prisvojila novac iz blagajne, čime je tu ustanovu oštetila za određeni novčani iznos, saopšteno je danas iz Policijske uprave.

Policija podnijela izvještaj protiv direktorice škole iz Prijedora zbog pronevjere Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Policija je podnijela izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D. R. zbog sumnje da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i pronevjera.

Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je jedna prijedorska škola.

