Propale vakcine i poništene presude: Predmet iz Prijedora ponovo pred sudom

Krivični postupak zbog neiskorištenih vakcina protiv kovida pred Osnovnim sudom u Prijedoru vodiće se po treći put.

Izvor: Screenshot

Okružni sud u Prijedoru uvažio je žalbu Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru i po drugi put ukinuo oslobađajuću presudu Osnovnog suda.

"Predmet se vraća na ponovno suđenje", rečeno je u Osnovnom sudu.

U prva dva postupka Osnovni sud u Prijedor oslobodio je načelnika Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor Milicu Otković optužbe za nesavjestan rad u službi i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije.

Prvu oslobađajuću presudu u ovom slučaju, iz novembra 2023. godine, kao i drugu, iz maja ove godine, Okružni sud u Prijedoru je u drugostepenom postupku ukinuo i vratio Osnovnom sudu na ponovno postupanje.

U prijedorskom Domu zdravlja 12. aprila 2021. godine privremeno je obustavljeno vakcinisanje stanovnika protiv kovida 19 budući da je došlo do prekida hladnog lanca u zamrzivaču u kojem su čuvane 1.342 doze vakcine "sputnjik".

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru u oktobru 2021. godine podiglo je optužnicu protiv Otkovićeve.

(Srna)