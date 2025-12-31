logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Propale vakcine i poništene presude: Predmet iz Prijedora ponovo pred sudom

Propale vakcine i poništene presude: Predmet iz Prijedora ponovo pred sudom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Krivični postupak zbog neiskorištenih vakcina protiv kovida pred Osnovnim sudom u Prijedoru vodiće se po treći put.

Novo suđenje za propale vakcine u Prijedoru Izvor: Screenshot

Okružni sud u Prijedoru uvažio je žalbu Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru i po drugi put ukinuo oslobađajuću presudu Osnovnog suda.

"Predmet se vraća na ponovno suđenje", rečeno je u Osnovnom sudu.

U prva dva postupka Osnovni sud u Prijedor oslobodio je načelnika Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor Milicu Otković optužbe za nesavjestan rad u službi i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije.

Prvu oslobađajuću presudu u ovom slučaju, iz novembra 2023. godine, kao i drugu, iz maja ove godine, Okružni sud u Prijedoru je u drugostepenom postupku ukinuo i vratio Osnovnom sudu na ponovno postupanje.

U prijedorskom Domu zdravlja 12. aprila 2021. godine privremeno je obustavljeno vakcinisanje stanovnika protiv kovida 19 budući da je došlo do prekida hladnog lanca u zamrzivaču u kojem su čuvane 1.342 doze vakcine "sputnjik".

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru u oktobru 2021. godine podiglo je optužnicu protiv Otkovićeve.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor vakcine kovid suđenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ