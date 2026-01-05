Mljekarima stigao odgovor iz Ministarstva: Aktivno se traži rješenje (FOTO)

Reagujući na današnje mirne proteste jednog broja proizvođača mlijeka zbog niske otkupne cijene mlijeka, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmićeva je poručila da se mora naći način da se pomogne mljekarima.

Izvor: Srna/Snežana Tasić

Kuzmićeva je rekla da je Ministarstvo u stalnom kontaktu sa predstavnicima udruženja mljekara i sa proizvođačima i da se aktivno traži rješenje za problem usljed poremećaja na svjetskom tržištu i najave najvećeg otkupljivača mlijeka u Srpskoj "Mlijekoprodukta" da će smanjiti količine mlijeka za otkup.

Proizvođači mlijeka sa područja grada Prijedora danas su mirnom protestnom vožnjom ukazali na problem otkupa domaćeg mlijeka i prekomjernog uvoza, te apelovali da potrošači kupuju domaće.

Član Upravnog odbora Udruženja mljekara Republike Srpske Dragan Baltić iz Prijedora izjavio je da je krajem prošlog mjeseca u BiH, Srbiju i zemlje trećeg svijeta stigao veliki višak mlijeka iz Evrope koje je, prema njihovim standardima, pokvareno.

On je pojasnio da su ovim protestom podržali Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, budući da su mljekare najavile niže otkupne cijene mlijeka za 0,05 KM po litru i smanjenje količina otkupljenog mlijeka za 10 odsto.

"Na području Prijedora dnevno proizvodimo oko 14.500 litara mlijeka, a svaki dan prospemo 1.500 litara. To nas je navelo da dođemo na ovu protestnu vožnju", rekao je Baltić.

Danijel Lazić iz sela Bistrica, koji trenutno ima nešto više od 100 litara mlijeka viška, ukazao je na potrebu da se zaštiti domaća proizvodnja.

Vršilac dužnosti načelnika gradskog Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin rekao je da su u prethodnom periodu imali sastanke sa poljoprivrednim proizvođačima koji su ukazali na problem, ali da Gradska uprava ne možemo uticati na formiranje otkupne cijene i obim proizvodnje.

"Međutim, možemo dati podršku našim proizvođačima da u dogovoru sa drugim akterima u oblasti proizvodnje mlijeka dođu do konkretnih rješenja na obostrano zadovoljstvo", rekao je Tubin i dodao da grad pruža podršku kroz pravilnik o podsticajima.

Na području grada Prijedoru ima oko 70 proizvođača koji na godišnjem nivou proizvedu oko sedam miliona litara mlijeka.

Mljekare je podržao i gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, koji je rekao da je današnji miran protest mljekara u potpunosti opravdan i da zaslužuje punu podršku, ističući da su najniže otkupne cijene u regionu, uz smanjenje količine otkupa za gotovo 10 odsto, dovele brojne farmere na samu ivicu opstanka.

„Naši mljekari ne traže milostinju. Oni traže poštenu cijenu za svoj rad i sigurnost da će ono što proizvedu biti otkupljeno. To je minimum koji jedna odgovorna vlast mora da obezbijedi“, naglasio je Stanivuković.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

On je podsjetio da je domaća proizvodnja temelj ekonomske sigurnosti i razvoja svakog društva.

„Stojim uz naše farmere i pozivam nadležne institucije da hitno reaguju, obezbijede fer otkupne cijene i preduzmu konkretne mjere kako bi zaštitili domaću proizvodnju. Bez sela i bez poljoprivrednika nema ni ekonomski jake Republike Srpske“, poručio je Stanivuković.

(Srna/Mondo)