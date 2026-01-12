logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ledeni ples" na banjalučkim ulicama: Trotoari najveća opasnost za pješake (Foto, Video) 1

"Ledeni ples" na banjalučkim ulicama: Trotoari najveća opasnost za pješake (Foto, Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Ako se pitate koji je najopasniji dio Banjaluke ovih dana, odgovor je jednostavan – pješački trotoari. Dok su kolovozi uglavnom očišćeni i prohodni, pješaci su prepušteni sami sebi, prisiljeni da svakodnevno izvode pravi "ledeni ples" pokušavajući da ne završe na zemlji.

Zaleđeni trotoari u Banjaluci Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zaleđeni i neočišćeni trotoari postali su noćna mora za sve koji se gradom kreću pješke. Klizave i neravne površine predstavljaju ozbiljan rizik od povreda, lomova i potresa mozga, a padovi su sve češći prizor na gradskim ulicama.

Uprkos tome, nadležne službe očigledno nisu dale prioritet bezbjednosti pješaka.

Dok se "običnom" pješaku možda i posreći da bez posljedica stigne do odredišta, situacija je daleko teža za osobe s invaliditetom, starije sugrađane, kao i roditelje koji guraju dječija kolica. Za njih je kretanje po zaleđenim trotoarima gotovo nemoguća misija, a šanse da bez problema stignu gdje su krenuli – ravne su nuli.

Građani s pravom postavljaju pitanje zbog čega se zimsko održavanje grada svodi isključivo na kolovoze, dok se pješaci tretiraju kao građani drugog reda. Jer grad koji nije bezbjedan za hodanje – nije grad po mjeri svih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

led Banjaluka ulice pješaci opasnost

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hgh

Identicno u Laktašima a vjv i Gradiška Prnjavor Čelinac itd So bacaju ko supu kad sole, sramota, a objavama na društvenim mrežama se hvale kako je sve ocisceno

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ