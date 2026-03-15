Isplivao snimak napada na američku vojnu bazu: Iranci dronom udarili tamo gdje radari ne vide (Video)

Izvor: X

Iračka militantna organizacija Kataib Hezbolah, koja ima podršku Irana, objavila je video snimak napada na američku bazu Viktori Bejz, koja se nalazi u blizini Međunarodnog aerodroma u Bagdadu.

Pretpostavlja se da je ovo prvi put da je ova grupa u napadu koristila FPV (First-Person View) borbeni dron, koji se koristi za izbjegavanje američkih sistema protivvazdušne odbrane.

To su mali i veoma brzi avioni koji mogu naglo da promijene pravac, što ih čini pogodnim za precizne udare na određene ciljeve. U ovom slučaju, korišćeni su upravo zato što ih konvencionalni radarski sistemi teško detektuju.

Another video shows an FPV drone, launched by pro-Iranian militias, striking an aircraft shelter at 33°15'51.91"N, 44°12'46.56"E within the U.S. Victory Base Complex at Baghdad International Airport.https://t.co/LlqUZ1aqmzpic.twitter.com/xjayAdMhql — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT)March 15, 2026

Tome doprinosi i materijal od kojeg su izrađeni, najčešće karbon i plastika, kao i mogućnost letenja na veoma maloj visini. Radari su uglavnom prilagođeni za otkrivanje većih projektila i raketa.

Kataib Hezbolah tvrdi da je napad bio uspešan i da je pričinjena materijalna šteta, ali nisu dali informacije o eventualnim ranjenima ili poginulima. S druge strane, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država je saopštilo da napad nije imao veći učinak i da je šteta bila minimalna.