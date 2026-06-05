HDZ BiH i HDZ 1990: Vrijeme je za zatvaranje OHR-a i preuzimanje odgovornosti u BiH

Predstavnici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 poručili su da je vrijeme za zatvaranje OHR-a i preuzimanje pune odgovornosti za budućnost Bosne i Hercegovine od strane domaćih političkih aktera.

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Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini poručile su da je došlo vrijeme za okončanje rada Kancelarije visokog predstavnika (OHR) te da predstavnici tri konstitutivna naroda treba da preuzmu odgovornost za budućnost zemlje, nakon neslaganja između američke administracije i Evropske unije u vezi sa nastavkom međunarodne supervizije.

Iz HDZ-a BiH naveli su da sadašnji model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne doprinosi stabilnosti te da upravljanje putem institucije visokog predstavnika ne može trajati decenijama.

Kako prenosi Hina, iz ove stranke protive se primjeni širokih bonskih ovlašćenja, za koja smatraju da su bila jedan od glavnih izvora političke nestabilnosti.

"Оva prekretnica je izuzetno važna, a nadam se i osvješćujuća poruka svima nama u BiH. Daleko važnije od toga ko dolazi kao novi visoki predstavnik jeste da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke. U tom procesu neizmjerno je važna podrška SAD-a, ali i razumijevanje Evropske unije", rekla je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je kandidatkinja te stranke za Predsjedništvo BiH.

Cvitanović: Nema alternative domaćem dogovoru

Sličan stav iznio je i predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, koji smatra da domaći politički akteri moraju preuzeti odgovornost i ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine.

"Potrebno je intenzivirati ispunjavanje uslova na evropskom putu i na taj način završiti priču sa visokim predstavnikom. Budućnost BiH mora se graditi kroz unutrašnji dogovor predstavnika konstitutivnih naroda", poručio je Cvitanović.

Njihove izjave uslijedile su nakon dvodnevnog zasjedanja Savjeta za provođenje mira, poslije kojeg je Ambasada SAD-a u Sarajevu optužila Evropsku uniju da je blokirala imenovanje novog visokog predstavnika.

Prema dostupnim informacijama, američki favorit za tu funkciju bio je italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, ali do njegovog imenovanja nije došlo zbog neslaganja među međunarodnim partnerima.