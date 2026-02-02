Čović najavio da će HDZ u martu otkriti ime kandidata za Predsjedništvo BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u Mostaru, nakon sjednice Predsjedništva stranke, da će HDZ najvjerovatnije u martu otkriti ime svog kandidata za Predsjedništvo BiH, te da je izmjena Izbornog zakona i dalje ključni politički cilj ove stranke.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Čović je naveo da je na sjednici analiziran dosadašnji rad i izborne aktivnosti, o čemu je članove Predsjedništva informisala šefica izbornog štaba HDZ-a Darijana Filipović.

Dodao je da će ranije definisani politički ciljevi biti objedinjeni u strateški dokument koji bi trebao biti usvojen na narednoj sjednici, početkom marta ili aprila.

Ponovio je poziv svim političkim akterima u BiH na razgovore o izmjenama Izbornog zakona, ističući da je to osnovni uslov za nastavak evropskog puta zemlje i, kako je naveo, osiguranje legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda u Predsjedništvu BiH i domovima naroda.

Komentarišući pozive na redefinisanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Čović je rekao da je „apsolutno vrijeme“ za takve razgovore, te najavio posjete predstavnika HDZ-a Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je rekao, tokom marta planirani su razgovori u okviru Evropske pučke stranke, ali i odlazak delegacije HDZ-a u SAD, gdje će se razgovarati o Izbornom zakonu, Dejtonu, stabilnosti i političkim reformama u BiH.

Govoreći o energetskim projektima, Čović je istakao da je došlo do pomaka kada je riječ o Južnoj interkonekciji, te da se sada direktno razgovara sa američkim kompanijama.

Naveo je da će Vlada Federacije BiH morati donijeti novi zakon o ovom projektu, te da bi u naredna dva do tri mjeseca BiH i Hrvatska trebale potpisati međudržavni ugovor.

Otkrio je i da je jedna američka firma zainteresovana za širu gasifikaciju BiH, uključujući izgradnju tri plinske elektrane u Mostaru, Kaknju i Tuzli, kao i za ulaganja u aerodrome u Mostaru i Sarajevu. Takođe je naveo da kompanija Bechtel pokazuje interes za izgradnju autoceste prema Crnoj Gori i projekte na Koridoru 5C u južnom dijelu BiH.

Čović je zaključio da dolazak američkog kapitala u BiH donosi dodatnu sigurnost i stabilnost, te da takvi projekti, kako je rekao, značajno mijenjaju odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini.