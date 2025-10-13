Dodik nakon sastanka s Čovićem: Federacija BiH treba da se podijeli na dva entiteta

U Banjaluci su se danas sastale delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, a glavne teme bile su izmjene Izbornog zakona, saradnja dviju stranaka i politička rješenja za budućnost BiH.

Izvor: Srna, Borislav Zdrinja

"Vjerujemo da bi rješenje u BiH bilo u tri entiteta, tako što bi se Federacija podijelila na muslimanski i hrvatski entitet", izjavio je Milorad Dodik, lider SNSD-a, nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođenih Draganom Čovićem.

"Onda bi ti entiteti bili izborne jedinice i to bi bilo najbolje za budućnost. Niko se ne bi mogao miješati u izborne procese jednog naroda", dodao je Dodik. Kako je istakao, sastanci dvije stranke traju u kontinuitetu godinama i ovo je bila prilika da se potvrdi dobra saradnja.

SNSD, naglasio je Dodik, odbacuje prigovore da je kočničar evropskog puta.

"Izražavamo žaljenje jer budžet nije usvojen. Ni mi ni HDZ nemamo problem s tim da bude usvojen, ali ne možemo prihvatiti vanustavne norme", rekao je Dodik, dodajući da "dolazi vrijeme pravljenja novih osnovnih dokumenata koji se odnose na budžet".

Govoreći o odnosima dviju stranaka na prostoru Republike Srpske, Dodik je ocijenio da su oni dobri.

"Bilo je riječi i o onome što predstavlja budućnost – očekujemo da će biti potrebe da se mijenja Izborni zakon kako bi se onemogućilo preglasavanje. Spremni smo da u tom procesu učestvujemo. Sve ono što je u smislu Izbornog zakona nametnuo Kristijan Šmit je šprdnja", poručio je Dodik.

Upitan da prokomentariše današnji sastanak ambasadora BiH u UN Zlatka Lagumdžije sa Kristijanom Šmitom u OHR-u, Dodik je rekao da ne zna ni da su se sastali.

"Pitaj Boga šta mogu da mrse. Olupine se okupljaju i to može samo završiti na kršu", rekao je Dodik.

Čović: Zagovaramo mir, evropski put i ravopravnost naroda

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović rekao je da HDZ snažno zagovara mir u BiH, evropski put i potpunu ustavnu ravnopravnost tri konstitutivna naroda.

Čović je rekao da HDZ ravnopravost naroda gleda kroz legano predstavljanje.

"To smo danas i predstavili našim prijateljima iz SNSD, kao što smo i u proteklih mjesec, dva i svim drugim strankama", rekao je Čović na konferenciji za novinare poslije sastanka sa SNSD-om, prenosi Srna.

Čović je rekao da je predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto na sastanku iznijela jasne stavove šta bi trebalo uraditi po tom pitanju na nivou Savjeta ministara.

On je rekao da je iskazano žaljenje što još nije usvojen budžet institucija BiH i da su pogrešni pristupi Predsjedništva BiH doveli do toga.

"Moraćemo sjesti vrlo brzo i dogovoriti popravke onoga što se zajednički da popraviti u budžetu", rekao je Čović.

Čović je istakao da sa SNSD-om postoji intenzivna komunikacija i da je HDZ opredijeljen za dogovor.

"Mi smo jasno rekli da ćemo partnerstvo koje smo sagradili, slijediti do narednih opštih izbora. U Domu naroda, kolega /Nikola/ Špirić i ja nastojimo sve dogovarati, nastojimo to prenijeti i na Predstavnički dom, tako da ništa ne bi stajalo", rekao je Čović.

Čović je zahvalio SNSD-u za gostoprimstvo i iskazao uvjerenje da će biti ostvaren iskorak kada je riječ o bitnim pitanjima.