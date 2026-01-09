logo
Osuđeni za pljačku nakita vrijednog 180.000 KM: Izrečene kazne napadačima na sarajevsku zlataru

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu kojom je Damira Šišakovića osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam godina zbog razbojništva i posjedovanja droge, dok je Almir Mehović za razbojništvo dobio četiri godine zatvora.

Presuda za pljačku zlatare u Sarajevu: Šišakoviću sedam, Mehoviću četiri godine zatvora Izvor: Screenshot

U saopštenju Tužilaštva Kantona Sarajevo se podsjeća da je ranije, prema sporazumu, Emir Šenderović osuđen na godinu zatvora za pomoć osuđenima.

Šišakoviću i Mehoviću stavljeno je na teret da su 4. decembra 2024. godine oko 18.30 časova počinili razbojništvo u zlatarskoj radnji u ulici Sarači.

Oni su tada zaprijetili radnici pištoljem, a potom je natjerali da iz sefa izvadi novac. Osim 11.000 KM, uzeli su i zlatni nakit vrijedan 180.000 KM i pobjegli.

Nakon što su počinili razbojništvo, u stanu koji su koristili čekao ih je Šenderović, sa kojim su podijelili nakit i dogovorili prodaju kako bi sakrili tragove.

Šenderović je uhapšen s nakitom u Bijeljini, gdje je planirao da ga proda.

