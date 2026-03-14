Iran najavljuje osvetu: Amerikanci gađali ostrvo Hark - ključno naftno čvorište

Ostrvo Hark, koje služi kao glavni iranski terminal za izvoz sirove nafte još od 1960-ih. Čak devet od deset barela nafte koje Iran proda u inostranstvu utovaruje se upravo na ostrvu Hark. Terminal ima kapacitet od sedam miliona barela sirove nafte dnevno

Iranske oružane snage uputile su oštro upozorenje da će svaki pokušaj ugrožavanja njihove energetske mreže rezultirati razornim odgovorom. Prema navodima tamošnjih medija, Teheran planira ciljati infrastrukturu svih naftnih kompanija u regionu koje sarađuju sa Vašingtonom.

Tramp: Uništili smo ključne vojne ciljeve, ali smo poštedjeli naftu

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su snage SAD-a već neutralisale vojne objekte na ostrvu Hark, koje važi za glavno iransko naftno čvorište. Iako je Tramp naglasio da je američko naoružanje "najsofisticiranije na svijetu", naveo je da se iz "razloga pristojnosti" do sada uzdržao od potpunog uništenja iranske naftne infrastrukture.

Ipak, to odlaganje je uslovno.

"Ako Iran, ili bilo ko drugi, ugrozi slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz, tu odluku ću odmah povući", izjavio je Tramp, dodajući da Teheran nema kapacitet da se odbrani od američke sile, te da mu nikada neće biti dozvoljeno posjedovanje nuklearnog oružja.

Mobilizacija i blokada trgovinskih puteva

Američka strana dodatno pojačava svoje prisustvo slanjem još 2.500 marinaca i amfibijskog jurišnog broda, dok sukobi traju već dvije sedmice. Istovremeno, vazdušni udari izraelskih i američkih snaga na ciljeve širom Irana ne jenjavaju.

S druge strane, Iran je odgovorio masovnim napadima bespilotnim letjelicama i raketama na Izrael i susjedne države u zalivu. Ovakva taktika dovela je do efektivne blokade Hormuškog moreuza, strateške tačke kroz koju protiče čak petina ukupne svjetske nafte, što izaziva ozbiljan potres na globalnom tržištu energenata.