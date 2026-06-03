logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dron sa 100 kilograma eksploziova nađen u Grčkoj: Ukrajina poriče umiješanost (Video)

Dron sa 100 kilograma eksploziova nađen u Grčkoj: Ukrajina poriče umiješanost (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Atina poručuje da neće dozvoliti pretvaranje Sredozemlja u vojno bojište, dok Ukrajina odbacuje odgovornost za incident i navodi da nema dokaza o povezanosti sa dronom.

Grčka optužuje Ukrajinu zbog drona Izvor: X/@christosKoffas

Grčka je uputila zvaničan diplomatski protest Ukrajini nakon što je kod obale popularnog ostrva Lefkada pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Atina smatra da otkriveno plovilo pripada ukrajinskim snagama i zatražila je dodatna objašnjenja povodom ovog incidenta.

Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis lično je obavijestio Kaju Kalas, visoku predstavnicu Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, o odluci Atine da uputi protestnu notu Kijevu. Grci se direktno pozivaju na zvanične zaključke i istragu Generalštaba grčke nacionalne odbrane.

Planirali napad na rusku "flotu u sjenci"

Istraga grčkih organa za sprovođenje zakona nedvosmisleno je potvrdila da dron pripada Ukrajini i da je u vrijeme otkrića "djelovao u ime i za račun Ukrajine". Grčki ministar spoljnih poslova odmah je o ovoj informaciji obavijestio svog ukrajinskog kolegu Andrija Sibiha, koji je pozvan na neformalni sastanak ministara spoljnih poslova EU u Limasolu 27. maja.

Prema zvaničnim nalazima istrage, ovaj eksplozivni pomorski dron bio je "dio šire i složenije operacije u kojoj je trebalo da drugi slični sistemi učestvuju u napadima na brodove koji služe ruskim interesima".

Atina je otvoreno rekla Kijevu da ima detaljne informacije o ovom tajnom planu. Grčki zvaničnici naglašavaju da je njihov trenutni ključni prioritet da Ukrajina zvanično prizna ovu opasnu grešku i da hitno povuče sve preostale borbene dronove koji trenutno vrebaju u Sredozemnom moru.

Dron sa 100 kilograma eksploziva plutao blizu plaže

Pozadina ove diplomatske drame otkriva nevjerovatan niz događaja. Bespilotni pomorski dron, koji su grčki mediji identifikovali kao napredni ukrajinski model "Kozak Mamai", sasvim slučajno su otkrili lokalni ribari u blizini Lefkade. Plovilo je očigledno pretrpjelo ozbiljan kvar u sistemu daljinskog upravljanja, zbog čega je bespomoćno lutalo morem.

Lokalni mediji izvještavaju da je dron nosio čak 100 kilograma čistog eksploziva. Grčki vojni istražitelji sumnjaju da je primarna meta ovog kamikaza drona bio jedan od brodova iz takozvane ruske "flote u sjenci", koja prevozi naftu i aktivno djeluje u Mediteranu.

Iz Atine su upozorili da ni po koju cijenu neće dozvoliti da se Sredozemno more pretvori u aktivno vojno bojište. Koliko je situacija ozbiljna pokazuje izjava grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa iz maja, koji je javno rekao da im "Ukrajina duguje ogromno izvinjenje", javlja Index.

S druge strane, ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova pokušava da opere ruke od ovog incidenta i tvrdi da nema opipljivih dokaza da je ovo plovilo na bilo koji način povezano sa ukrajinskim operaterima.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka Ukrajina dron

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ