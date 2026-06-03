Dron sa 100 kilograma eksploziova nađen u Grčkoj: Ukrajina poriče umiješanost (Video)

Atina poručuje da neće dozvoliti pretvaranje Sredozemlja u vojno bojište, dok Ukrajina odbacuje odgovornost za incident i navodi da nema dokaza o povezanosti sa dronom.

Izvor: X/@christosKoffas

Grčka je uputila zvaničan diplomatski protest Ukrajini nakon što je kod obale popularnog ostrva Lefkada pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Atina smatra da otkriveno plovilo pripada ukrajinskim snagama i zatražila je dodatna objašnjenja povodom ovog incidenta.

Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis lično je obavijestio Kaju Kalas, visoku predstavnicu Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, o odluci Atine da uputi protestnu notu Kijevu. Grci se direktno pozivaju na zvanične zaključke i istragu Generalštaba grčke nacionalne odbrane.

Planirali napad na rusku "flotu u sjenci"

Istraga grčkih organa za sprovođenje zakona nedvosmisleno je potvrdila da dron pripada Ukrajini i da je u vrijeme otkrića "djelovao u ime i za račun Ukrajine". Grčki ministar spoljnih poslova odmah je o ovoj informaciji obavijestio svog ukrajinskog kolegu Andrija Sibiha, koji je pozvan na neformalni sastanak ministara spoljnih poslova EU u Limasolu 27. maja.

❗Ukrainian USV drone spotted in Greece .



A stranded Ukrainian "Magura" type drone was spotted by fishermen off the island of Lefkada in the Ionian Sea.



It's worth noting that on March 18th, the Ukrainian Armed Forces carried out a covert operation off the coast of Malta…pic.twitter.com/NFsLGTUoQz — chris papakofopoulos (@christosKoffas)May 8, 2026

Prema zvaničnim nalazima istrage, ovaj eksplozivni pomorski dron bio je "dio šire i složenije operacije u kojoj je trebalo da drugi slični sistemi učestvuju u napadima na brodove koji služe ruskim interesima".

Atina je otvoreno rekla Kijevu da ima detaljne informacije o ovom tajnom planu. Grčki zvaničnici naglašavaju da je njihov trenutni ključni prioritet da Ukrajina zvanično prizna ovu opasnu grešku i da hitno povuče sve preostale borbene dronove koji trenutno vrebaju u Sredozemnom moru.

Dron sa 100 kilograma eksploziva plutao blizu plaže

Pozadina ove diplomatske drame otkriva nevjerovatan niz događaja. Bespilotni pomorski dron, koji su grčki mediji identifikovali kao napredni ukrajinski model "Kozak Mamai", sasvim slučajno su otkrili lokalni ribari u blizini Lefkade. Plovilo je očigledno pretrpjelo ozbiljan kvar u sistemu daljinskog upravljanja, zbog čega je bespomoćno lutalo morem.

Lokalni mediji izvještavaju da je dron nosio čak 100 kilograma čistog eksploziva. Grčki vojni istražitelji sumnjaju da je primarna meta ovog kamikaza drona bio jedan od brodova iz takozvane ruske "flote u sjenci", koja prevozi naftu i aktivno djeluje u Mediteranu.

Iz Atine su upozorili da ni po koju cijenu neće dozvoliti da se Sredozemno more pretvori u aktivno vojno bojište. Koliko je situacija ozbiljna pokazuje izjava grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa iz maja, koji je javno rekao da im "Ukrajina duguje ogromno izvinjenje", javlja Index.

S druge strane, ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova pokušava da opere ruke od ovog incidenta i tvrdi da nema opipljivih dokaza da je ovo plovilo na bilo koji način povezano sa ukrajinskim operaterima.

(Mondo.rs)