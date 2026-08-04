Banjalučanin vozio sa 3,83 promila alkohola: Uhapšen nakon saobraćajnog udesa kod Laktaša, policija mu oduzela auto

Vozač iz Banjaluke čiji su inicijali B.K. uhapšen je nakon što je sa frapantnih 3,83 promila alkohola u krvi učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Veliko Blaško.

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Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 14.55 časova. Na lice mjesta odmah su izašli policijski službenici iz Laktaše koji su izvršili uviđaj, dok je vozilo kojim je upravljao alkotestirani vozač privremeno oduzeto.

Detaljnim provjerama u evidencijama utvrđeno je da B.K. nije prvi put prekršio propise, s obzirom na to da je prije samo nekoliko dana već bio prekršajno sankcionisan zbog drugih prekršaja.

O cjelokupnom događaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci, a protiv uhapšenog B.K. biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.