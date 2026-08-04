logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin vozio sa 3,83 promila alkohola: Uhapšen nakon saobraćajnog udesa kod Laktaša, policija mu oduzela auto

Banjalučanin vozio sa 3,83 promila alkohola: Uhapšen nakon saobraćajnog udesa kod Laktaša, policija mu oduzela auto

Autor Dušan Volaš
0

Vozač iz Banjaluke čiji su inicijali B.K. uhapšen je nakon što je sa frapantnih 3,83 promila alkohola u krvi učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Veliko Blaško.

alkotest Izvor: Shutterstock

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 14.55 časova. Na lice mjesta odmah su izašli policijski službenici iz Laktaše koji su izvršili uviđaj, dok je vozilo kojim je upravljao alkotestirani vozač privremeno oduzeto.

Detaljnim provjerama u evidencijama utvrđeno je da B.K. nije prvi put prekršio propise, s obzirom na to da je prije samo nekoliko dana već bio prekršajno sankcionisan zbog drugih prekršaja.

O cjelokupnom događaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci, a protiv uhapšenog B.K. biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj udes alkohol saobraćajna nezgoda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ