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Policijska vikend akcija: Sankcionisana 182 pijana vozača u Banjaluci

Policijska vikend akcija: Sankcionisana 182 pijana vozača u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Banjalučka policija tokom proteklog vikenda sprovela je akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na području Banjaluke, Kotor Varoša i Čelinca, sa posebnim fokusom na vozače koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, droga i psihoaktivnih supstanci.

Policijska akcija na alkohol u Banjaluci Izvor: Shutterstock

Tokom akcije kontrolisana su i alkotestirana ukupno 4.081 učesnika u saobraćaju, a zbog vožnje pod nedozvoljenim dejstvom alkohola sankcionisana su 182 vozača, koji su ujedno i isključeni iz saobraćaja.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, njih 111 kažnjeno je zbog koncentracije alkohola od 0,31 do 0,80 g/kg, dok je 50 vozača imalo od 0,81 do 1,50 g/kg alkohola u organizmu.

U službenim prostorijama do otrežnjenja zadržano je 16 vozača, koji su lišeni slobode zbog utvrđene količine alkohola veće od 1,5 g/kg. Kod tri vozača izmjereno je više od 2,00 g/kg alkohola u organizmu.

Policija je evidentirala i 24 ostala prekršaja tokom pojačane kontrole.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, ističući da takva vožnja ugrožava živote vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju. 

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka policija alkohol saobraćaj

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